车辆型式试验完成！洛阳地铁2号线离通车又近了一步

地铁2号线距离通车又近了一步！29日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁2号线车辆各类型式试验全部完成，符合上线运营标准，满足列车载客需要。

地铁2号线距离通车又近了一步！29日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁2号线车辆各类型式试验全部完成，符合上线运营标准，满足列车载客需要。

车辆现场型式试验主要包括动力学、动应力、噪音、平均旅行速度等13项试验，是对地铁电客车正线载客运营稳定性、安全性等指标的综合测试。该试验由机电设备、运营等部门联合组织实施，经试验验证，列车各项参数均符合相应技术要求，为列车安全运行提供了重要依据。

除了车辆试验外，洛阳地铁2号线其他各项工程也都在有序推进。洛报融媒记者了解到，目前2号线一期15座车站站外附属出入口建设约完成总量的94.4%，站内附属站台板及轨顶风道建设已全部完成，风水电安装及装饰装修工程设备房施工及装修已完成总量的99.5%，车站风水电安装已完成总量的99%，区间风水电安装已完成总量的100%，供电施工完成97%，通信系统完成94%，信号系统完成98%，综合监控完成78%，FAS系统完成74%，AFC系统完成40%。

同时，各车站公共区域装修正在有序推进，站台屏蔽门已完成100%，出入口扶梯累计安装110台；站内扶梯已累计安装56台，站内直梯累计安装17台，出入口直梯累计安装13台，均已全部安装完毕。

洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，2号线车辆已完成14列车的交付到段。型式试验的完成，标志着洛阳地铁2号线一期客车性能已具备正线运营载客能力，可以实现各种载客需要及处理突发情况，为2号线一期在年底按期开通运营奠定了坚实基础。(记者 李东慧 通讯员 孙亚军 文/图)