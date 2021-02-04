洛阳新增10家省级智能工厂（车间）

29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，根据近日省工信厅公布的2021年省级智能工厂(车间)认定名单，洛阳市新增10家省级智能工厂(车间)。

29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，根据近日省工信厅公布的2021年省级智能工厂(车间)认定名单，洛阳市新增10家省级智能工厂(车间)。 29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，根据近日省工信厅公布的2021年省级智能工厂(车间)认定名单，洛阳市新增10家省级智能工厂(车间)。 其中—— ●省级智能工厂3家 洛阳正大食品有限公司百万生猪全产业链食品加工智能化工厂 青岛啤酒(洛阳)有限公司啤酒生产智能工厂 河南豫港龙泉铝业有限公司5G+电解铝智能工厂 ●省级智能车间7家 中航光电科技股份有限公司智能化车间 洛阳利尔功能材料有限公司全线DCS控制智能化绿色化耐火材料制品车间 洛阳远显太阳能电力有限公司太阳能电池板智能生产车间 洛阳实华合纤有限责任公司全自动聚酯生产车间 洛阳香江万基铝业有限公司绿色智能化焙烧车间 洛阳黄河同力水泥有限责任公司生产部烧成车间 洛阳嘉盛新能源科技有限公司DC-DC电源模块智能车间 截至目前，洛阳市省级智能工厂(车间)已达66家。下一步，根据《洛阳市制造业“三大改造”实施方案(2021—2025年)》，洛阳市将聚焦“建强副中心、形成增长极”定位，锚定制造业高质量发展主攻方向，深化5G、数字孪生、人工智能等新一代信息技术应用，积极引导企业在研发设计、生产制造、物流仓储、订单获取、产品服务等各个环节提升智能化水平，推动企业向自动化、数字化、网络化、智能化方向梯次推进、提档进阶，促进洛阳制造业提质增效升级。（记者 陈曦 通讯员 刘强）