洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳新增10家省级智能工厂（车间）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 17:53

　　29日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，根据近日省工信厅公布的2021年省级智能工厂(车间)认定名单，洛阳市新增10家省级智能工厂(车间)。

　　其中——

　　●省级智能工厂3家

　　洛阳正大食品有限公司百万生猪全产业链食品加工智能化工厂

　　青岛啤酒(洛阳)有限公司啤酒生产智能工厂

　　河南豫港龙泉铝业有限公司5G+电解铝智能工厂

　　●省级智能车间7家

　　中航光电科技股份有限公司智能化车间

　　洛阳利尔功能材料有限公司全线DCS控制智能化绿色化耐火材料制品车间

　　洛阳远显太阳能电力有限公司太阳能电池板智能生产车间

　　洛阳实华合纤有限责任公司全自动聚酯生产车间

　　洛阳香江万基铝业有限公司绿色智能化焙烧车间

　　洛阳黄河同力水泥有限责任公司生产部烧成车间

　　洛阳嘉盛新能源科技有限公司DC-DC电源模块智能车间

　　截至目前，洛阳市省级智能工厂(车间)已达66家。下一步，根据《洛阳市制造业“三大改造”实施方案(2021—2025年)》，洛阳市将聚焦“建强副中心、形成增长极”定位，锚定制造业高质量发展主攻方向，深化5G、数字孪生、人工智能等新一代信息技术应用，积极引导企业在研发设计、生产制造、物流仓储、订单获取、产品服务等各个环节提升智能化水平，推动企业向自动化、数字化、网络化、智能化方向梯次推进、提档进阶，促进洛阳制造业提质增效升级。（记者 陈曦 通讯员 刘强）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
        秋之韵味，莫过于古村落。她美得安静从容，仿佛从存在的那天就是这个模样。片石砖木，烟火人家，尽显诗意，...
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
  • ·只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    银喉长尾山雀

    马踏水花

    唯美秋色

    网红树下
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605