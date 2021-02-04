市检察院召开2021年前三季度业务工作分析会

10月27日，洛阳市人民检察院召开2021年前三季度业务工作分析会，分析研判前三季度全市检察机关业务运行情况，及时梳理问题，剖析原因，研究部署下一步工作措施。市院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话，市院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。

10月27日，洛阳市人民检察院召开2021年前三季度业务工作分析会，分析研判前三季度全市检察机关业务运行情况，及时梳理问题，剖析原因，研究部署下一步工作措施。市院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话，市院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。

会上，市院党组成员、副检察长谢晓阳通报了2021年前三季度全市检察业务工作开展情况。各业务部门负责人依次汇报了本条线重点工作推进情况和主要核心业务数据情况，并针对工作中存在的短板、弱项，进行全面分析总结，提出了有针对性的整改措施。市院领导班子成员对所分管部门工作逐一进行点评，并提出改进意见。

会议强调，要进一步强化危机意识。2021年前三个季度业务指标整体向好，但是还存在一定的差距。要保持清醒头脑，准确把握当前的严峻形势，深刻认识到“不进则退，慢进也是退”，强化紧迫感和责任感，以更大的决心、更大气力坚决把落后指标抓起来，把工作抓到位。

会议指出，要进一步强化问题导向。要强化理念落实，提升政治站位、勇于担当作为。要深化数据分析，强化数据意识，善于分析、科学分析，真正找出、找准问题根源，针对性采取措施进行强化。要推动措施落地，针对存在的问题，要不折不扣落实到位，切实提升执行力，推动补齐短板。

会议强调，要进一步强化能动司法。要常态化工作常态化开展，避免因抓而不紧、抓而不实，造成落后，形成被动的局面。要大胆创新破解难题，多学习借鉴外地的经验做法，结合本地实际创造性落实，以创新的方法解决工作中的难题。要切实融入中心大局，立足检察职能，找准结合点、切入点，在服务大局、司法为民中提升业务、展现担当。

会议指出，要进一步强化业务指导。要深化业务分析通报机制，针对当前明显落后的业务指标，既要指出问题，也要提出对策和建议。要加强业务培训，促进理念更新，提升业务素能。要强化调研能力，落实好业务帮扶制度，经常性到基层调研指导，分类施策，帮助查找问题、分析问题、解决问题。

会议要求，要进一步强化目标导向。要拉高标准，对标对表高检院、省院决策部署要求，学习先进，争先进、创一流。要对照年初目标任务进行全面梳理总结，对照高检院、省院确定的重要业务指标，省院、市院重点任务，查缺补漏。要防范风险，做好疫情防控、办案安全、意识形态、规范司法等各方面的风险防控，为各项业务工作有序推进提供保障。

市院党组成员、专职检委、各业务部门负责人、办公室相关负责人参加会议。（通讯员/刘晗）