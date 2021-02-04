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市检察院党组书记、检察长吴志军到洛宁县检察院调研指导工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.10.29 17:55

　　近日，市检察院党组书记、检察长吴志军到洛宁县检察院调研指导工作。

　　“这份团员登记表见证了烈士早期追随马克思主义最好的革命信物！”在底张乡中高村革命烈士李翔梧故居纪念馆，吴志军面对李翔梧烈士在莫斯科中山大学求学时的学籍表册，对陪同调研的洛宁县委副书记、代县长王瑞，县委常委、政法委书记崔占科和县检察院代检察长陈乐这样说道。

　　吴志军一行详细了解了李翔梧烈士早期求学、投身革命以及苏区坚持斗争的奋斗足迹和感人事迹，尤其是在听到李翔梧烈士牺牲时仅有28岁时，在场人无不肃然起敬。

　　“尽量不要破坏遗址环境，在文化挖掘和建设上要突出修旧如旧！”在“洛书出处”根源文化遗址，吴志军对保护文化遗址提出了意见建议。

　　“针对检察机关开展‘河长+检察长’巡河检查机制和生态公益保护工作，水利局的同志们有什么看法和建议？”在查看洛宁县的洛河治理情况时，吴志军对在马店段进行巡河工作的县水利局负责同志详细询问了解情况。

　　“我就是带着问题来的，有什么问题尽管说，我们共同来研究，共同来解决！”“认罪认罚从宽落实的如何，少捕慎诉慎押执行的怎么样？”在洛宁县检察院的调研座谈会上，吴志军围绕“认罪认罚从宽处理”“少捕慎诉慎押”“四大检察平衡发展”“释法说理”“员额检察官绩效考核”等方面，结合洛宁县检察院工作实际，边听汇报、边提问题，与一线办案人员交流沟通，点对点地提出针对性的意见建议。

　　吴志军在充分听取大家意见后，对下阶段检察工作提出四点要求，一要在政治建设上下功夫。要把政治意识落实到检察工作中，要学习贯彻好习近平法治思想，要坚持党对检察工作的绝对领导，坚持好人民主体地位，坚持走中国特色社会主义法治道路，推动检察工作高质量发展。二要在转变理念上下功夫。“理念一变天地宽”，坚持双赢多赢共赢、少捕慎诉慎押等理念，只有学深悟透，方向明，理念才能落实，要有制度保障，用制度推动理念落实。三要在狠抓落实上下功夫。党组要建立抓落实的机制做支撑，落实上要引入评价机制，以考核推动质效。四要在队伍建设上下功夫。要把队伍建设放在特别重要的位置，着力干警培训，促进素能提升，要多举措从优待警，激发干警的主观能动性，提高工作的主动性、积极性，为重塑洛宁检察辉煌作出更大的贡献。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：卢佳芳 ]
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