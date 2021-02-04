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洛阳再添98个市级企业研发中心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 17:54

　　洛阳创新平台进一步壮大！29日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，全市2021年度第二批市级企业研发中心备案工作日前结束，我市98家企业研发中心获得市级企业研发中心备案。至此，我市市级企业研发中心增至1518个。

　　市级企业研发中心是在我市具有独立法人资格的企业、科研院所、高校、新型研发机构及其他有研发能力的单位自主建设，且具有相对独立地位的科研开发实体或组织，其培育是我市创新平台建设的重要组成部分。

　　市科技局相关负责人介绍，本次新备案的市级企业研发中心主要分布在智能装备制造、新材料、电子信息、现代农业、生物医药、文化旅游等产业领域。

　　通过市级企业研发中心备案后，相关企业将在高新技术企业认定、政府科技计划项目承担、科技创新券申报等方面优先享受政策支持。同时，我市还将对市级企业研发中心进行动态管理，引导企业依托创新平台建设持续提升企业技术水平和创新能力。(记者 戚帅华 文/图 通讯员 郭琳)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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