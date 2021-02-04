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不走冤枉路，不花冤枉钱！洛阳导游贴心服务赢点赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 13:36

　　“这是我第一次去洛阳，导游推荐的旅游线路太合心意了！有机会我还会去玩。”

　　说到27日、28日在洛阳游玩的经历，浙江省宁波市的宋先生对洛阳市游客服务中心的导游服务赞赏有加，“细心又贴心的服务态度，让我感受到了洛阳的城市魅力”。

　　27日，宋先生和朋友一下高铁，在出站口附近看到“洛阳市游客服务中心”的牌子，便径直走过去，向导游王贺进行详细咨询。王贺根据二人在洛阳停留的时间和游玩需求，为他们规划了一条特色旅游线路。

　　“当天下午，我们去了龙门石窟、白马寺，晚上在丽景门品尝特色美食，晚上住在老城，第二天去了应天门、天堂明堂、洛邑古城等景区。”宋先生称赞，王贺推荐的线路让他们既逛了特色景点，又没走冤枉路，没花冤枉钱。

　　王贺告诉洛报融媒记者，一般情况下，洛阳市游客服务中心每天会安排两名导游，为游客提供咨询服务。到了旅游旺季，每天都有4名导游，为近200名游客进行咨询帮助。

　　除了提供优质咨询服务、规划特色旅游线路，洛阳市游客服务中心还会向游客推荐诚信景点、酒店和餐饮企业，并与这些企业签署诚信公约，确保其秉持不欺诈游客的态度，在价格、服务、商品质量等方面诚信经营，使游客获得高品质的旅游体验。

　　此外，今年牡丹文化节期间、五一假期等节假日，在洛阳市文化广电和旅游局的安排下，市导游协会还选派了多名志愿者，在各高速路口设置临时旅游咨询服务站点，方便游客第一时间享受到优质、诚信的旅游服务。

　　在采访中，王贺坦言，20年的导游从业经历，让他深刻感受到，导游是洛阳旅游的一面镜子，导游的诚信在很大程度上影响着洛阳形象和游客评价。“把游客当亲人，坚守诚信，用爱心、细心和责任心对待他们，一定能给游客带来难忘的‘洛阳体验’。”(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 王理想 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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