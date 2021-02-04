潮起潮洛 | 宝藏女孩，舞动青春洛阳

青年有希望，城市有未来，年轻的洛阳正与有梦青年共成长。

青年有希望，城市有未来，年轻的洛阳正与有梦青年共成长。 青年有希望，城市有未来 年轻的洛阳正与有梦青年共成长 蛰伏时 城市是青年梦想发芽的沃土，孕育着希望 载誉时 青年是城市蓬勃发展的动能，沿血脉流淌 “潮起潮洛”潮你看！ 本期 洛阳新势力女团“神都少女”接棒 和她们一起，潮起洛阳！ 团队介绍 队长：糖糖 成员：安安，雨珂，美茜，小艾 “花”开洛阳—— 5个洛阳“宝藏女孩” 出生于崭新的Z世代 桃李年华之际 她们在洛阳登上梦想的舞台 队长糖糖ACE 雨珂、美茜sexy，小艾、安安可爱 她们共同组成青春活力的代名词 或柔美，或飒帅，自信放光彩 洛阳音乐喷泉、 隋唐城遗址植物园、应天门…… 2020年，她们乘牡丹花香而来 以多变舞姿打卡洛阳地标，赢得无数青睐 河洛大鼓、唐舞、urban、说唱…… 2021年，她们与文化IP共舞 融合传统非遗与流行元素，弄潮古都未来 熬夜找素材、 排练到凌晨、创新做编舞…… 追光之路 也有难免沮丧时，也会偶尔不愉快 仍拍拍尘土，逆风飞翔，无畏困难与阻碍 河南电视台春晚、奇妙游系列 中国洛阳牡丹文化节开幕式 《登场了！洛阳》…… “团魂”在一场又一场大型活动中积累起来 她们握紧成长的砝码，不断为古都添彩 筑梦路上，她们破浪向前，拨开质疑声响 逐梦路上，她们手牵着手，一起劈暗追光 梦始洛阳，从城市汲取爱与能量，无畏远方 梦圆洛阳，将青春洒满城市土壤，不负众望 以充满朝气的青春歌舞为媒 她们赋予古都洛阳更多年轻的想象 以建设青年友好型城市为目标 洛阳吸引更多青年贡献年轻的力量 青年与洛阳同频共振，借城市之力实现梦想 洛阳与青年并肩成长，共谱新时代崭新篇章 #潮起潮洛 为落实洛阳市委市政府建设青年友好型城市工作要求，洛阳市文化广电和旅游局联合洛阳网启动“洛阳文旅城市焕新计划”，开设“潮起潮洛”栏目。欢迎各界潮人积极投稿。(详情点击 潮起潮洛，与你有约！)