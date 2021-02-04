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今日洛阳全区晴天间多云 气温9℃到22℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.29 09:39
又是一年乌桕红（记者 张光辉 摄）

　　本周的天气十分给力，金秋十月，隋唐城遗址植物园里的乌桕又到了一年中最美的时候。

　　这几株乌桕堪称隋唐城遗址植物园的“网红”，它们生长在植物园水景园的大草坪上，叶子鲜红似火，秋风拂过，摇曳生姿。乌桕，又叫木梓树，属于落叶乔木，每逢秋季，无论是它的新叶还是老叶都开始变红，这种红色非常特别，和秋天别的树叶在凋零前变黄、变红不同，它红得更明艳清新。到了晚秋和初冬，乌桕的树叶甚至会全部变成火焰般的黄红色，是深秋时节名副其实的“网红树”。

　　如果您还没有见过乌桕，趁这个周末天气晴好，一定要去隋唐城遗址植物园一趟，假如错过，就要再等一年喽！

　　今明两天，洛阳好天气持续，最高气温略有上升。市气象局根据最新气象资料分析，今天白天，洛阳全区晴天间多云，偏东风转西南风2级到3级，气温9℃到22℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区晴天间多云，偏南风2级到3级，气温8℃到23℃。

　　到了周日，新一轮冷空气又要来了，受此影响，洛阳部分地区将出现弱降水和不同程度的雾，气温也较前期下降明显，大家要及时添衣，以免着凉感冒。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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