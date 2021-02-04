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深化财政体制改革 增强财政保障能力——访市财政局党组书记、局长王国辉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 08:39

　　“在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，必须坚持以创新引领发展。市第十二次党代会提出，要深化财政体制改革，提高财政资源配置效率和使用效益，为我市下一步财政工作重点指明了方向。”市财政局党组书记、局长王国辉近日在接受本报记者专访时说。

　　王国辉表示，全市财政部门将深入学习贯彻市第十二次党代会精神，自觉把财政资源配置、财税政策落实、财税体制改革等放到“建强副中心、形成增长极”这一奋斗目标中考量和谋划，为重振洛阳辉煌贡献财政力量。

　　增强重大任务财力保障。聚焦党代会确定的各项目标、指标，加强与相关职能部门的沟通衔接，科学编制预算导则，针对纳入预算导则的重大专项进行精准、翔实的资金测算，分年度列入中期财政规划。破除计划经济思维，提高运用资本市场的意识和能力，通过以奖代补、贷款贴息、风险补偿、设立政府引导基金等方式，强化财政资金引导、撬动，吸引社会资本、金融机构加大投入，推动全市经济的发展。

　　大力培育涵养优质财源。充分发挥我市工业资源优势，围绕龙头企业开展产业链招商，强化产业上下游延伸、左右链配套、集群式发展，努力提升洛阳工业产品的广度和深度。研究建立招商经费与落地项目贡献挂钩机制，鼓励各级各部门积极引进培育资源节约、环境友好、发展前景广阔的企业。深入实施创新驱动发展战略，结合城市更新支持城市区因地制宜布局打造科技产业社区，着力孵化一批高成长性的科技型中小企业，为城市高质量发展提供更多产业支撑。

　　全面深化财政领域改革。全面实施零基预算管理，强化绩效评价结果应用，坚决取消低效、无效的专项资金，集中财力保障市委重大决策部署。深化放权赋能改革，合理下放城市建设管理权限，科学划分市区两级政府事权与财权，扩大基层发展自主权。

　　着力保障和改善民生。坚持人民至上、生命至上，持续做好灾后重建和疫情防控资金保障，以实际行动保障人民群众生命财产安全。坚持尽力而为、量力而行，合理确定民生支出标准，落实就业优先政策，促进教育高质量发展，稳步提高社会保障水平，强化公共卫生投入，支持发展文化事业和文化产业，让人民群众共享改革发展成果。（记者 李迎博 通讯员 王乐）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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