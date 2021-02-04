近日，在中石化洛阳工程有限公司会议室里，一场座谈会刚开始，气氛便很快热烈起来。致谢的是该公司党工委书记郭彦民，答话的是涧西区工信局局长谢鸿涛、长春路街道办事处党工委书记刘丽。座谈会的目的很明确——让办事处与企业进一步对接、交流土地规划建设事宜。

车水马龙的七里河，中石化洛阳工程有限公司闹中取静。

“谢局长、刘书记，欢迎你们，更要感谢你们。”

“别客气，企业有需要，我们一定全力以赴。”

“就是，别客气，虽然我刚到任，但这6亩地是首先要解决的问题。”

近日，在中石化洛阳工程有限公司会议室里，一场座谈会刚开始，气氛便很快热烈起来。致谢的是该公司党工委书记郭彦民，答话的是涧西区工信局局长谢鸿涛、长春路街道办事处党工委书记刘丽。座谈会的目的很明确——让办事处与企业进一步对接、交流土地规划建设事宜。

座谈会的起因还要从几个月前说起。

中石化洛阳工程有限公司于20世纪80年代迁到七里河，目前是我国能源化工领域的国家级高新技术企业，为我市经济社会发展做出了巨大贡献。几十年过去，企业已有上千名员工，但办公场所占地只有20多亩，造成了停车难、办公难、科研难……扩大办公场所，成为企业上下共同的心愿。

自“万人助万企”活动开展以来，市、区、街道积极落实惠企政策，为企业办实事、解难题。7月初，街道办事处工作人员走访企业时了解到上述情况，随即上报区相关部门。当月，涧西区即启动了企业周边6亩土地征迁工作，并于10月初完成。眼下，这6亩科研用地已交付企业，后续清理场地、规划建设还需双方协作。

“希望能尽快知道土地整理的进度，了解区里的规划意图，这样可使后期建设更顺利。”

“我们会尽快联系规划部门与企业对接，解决这些问题。”

“我们一定当好‘店小二’，随叫随到，服务周到！”

…………

不到10点钟，座谈会结束了，但在涧河畔，新一轮的助企活动已经开始……（记者 赵硕 通讯员 吴永亮）