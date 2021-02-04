洛阳：厚植青年人才成长沃土 为城市发展注入青春活力

青年因城市而聚，城市因青年而兴。作为第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛重要活动，在昨日举行的“青春未定义，创业赢未来”青年创业论坛和“古都拥抱青春，青年筑梦洛阳”双创生态发展论坛上，与会青年创业者、双创孵化载体负责人等结合自身经历，就如何打造一流创新生态、如何提高城市对青年的吸引力等话题建言献策。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。作为第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛重要活动，在昨日举行的“青春未定义，创业赢未来”青年创业论坛和“古都拥抱青春，青年筑梦洛阳”双创生态发展论坛上，与会青年创业者、双创孵化载体负责人等结合自身经历，就如何打造一流创新生态、如何提高城市对青年的吸引力等话题建言献策。

33岁的洛阳乐宠健康科技有限公司总经理晏磊是驻马店人。2016年，晏磊从华中农业大学硕士毕业后，进入普莱柯公司从事宠物药品研发工作，2020年成为宠物食品、保健品和智能用品板块的负责人，带着新的研发项目开始创业。“最初的团队仅有4名研发人员，在创业过程中遇到了不少难题，但我们坚持了下来。”晏磊说，他带领团队用不到一年时间完成了从技术研发到产业化的跨越发展，也实现了从研发人员到创业者的华丽变身。

在晏磊看来，如果一个城市有高质量的就业机会，又有大空间的发展平台，那么对于年轻人来说，这个城市将具备非常大的吸引力。他建议，要着重在提升青年就业机会、上升空间、职业发展等领域发力，出台更多扶持政策，从而吸引更多高水平、高素质、有思想的年轻人来到洛阳扎根创业，成就事业。

34岁的河南稷道数字栽培研究院有限公司主任吴迪是土生土长的洛阳人。2009年，结束“北漂”生活的吴迪回到家乡洛阳创业，利用农业物联网技术种植水果。2015年，吴迪成立了数字化栽培研究院，尝试把数字化技术带进农村、带进农业，还打造农民创业的综合服务体，并取名为“小康农民讲习所”。如今，“小康农民讲习所”已在省内外16个城市开花结果，转化农业科技成果150余项，累计培训农民30万人次，带动5000名创业者增收致富。

“当今时代为愿意努力创造价值的青年提供了诸多机遇，也为洛阳高质量发展提供了新的动力。”吴迪说，以他熟悉的农业领域为例，机械化是农业发展的重要途径，洛阳具备雄厚的制造业基础，也拥有多所高校和研发机构等众多创新创业载体，这些结合起来能够形成强烈的向心力和驱动力，吸引更多青年投身洛阳建设。

“大学科技园作为创新创业的载体，要倡导创新育人、创业留人、事业引人、资源助人，为青年搭建来洛创业的乐土。”洛阳理工学院国家大学科技园管委会主任阎奔表示，青年是社会上最具活力和创造力的群体，理应走在创新创业的前沿。洛阳理工学院国家大学科技园将围绕产业服务提质、助力青年创新创业等方面发力，不断完善服务体系，助力洛阳打造青年友好型城市。相信在一系列政策的吸引下，会有更多青年才俊来到洛阳，洛阳也一定会成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的活力之城。（记者 陈曦 戚帅华 通讯员 任亚冰）