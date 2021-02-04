洛阳志愿者王建辉为外地白血病患者捐献造血干细胞

“能挽救别人的生命是我的幸运！希望患者战胜病魔，早日康复。”昨日中午，经过4个小时的分离采集，41岁的王建辉捐献的220毫升造血干细胞混悬液，被第一时间送往江苏省一家医院，救治一名白血病患者，王建辉也成为我市第38例捐献造血干细胞的志愿者。

“能挽救别人的生命是我的幸运！希望患者战胜病魔，早日康复。”昨日中午，经过4个小时的分离采集，41岁的王建辉捐献的220毫升造血干细胞混悬液，被第一时间送往江苏省一家医院，救治一名白血病患者，王建辉也成为我市第38例捐献造血干细胞的志愿者。

医护人员查看设备

经4个小时分离采集 “生命种子”被紧急送往江苏

昨日6时许，王建辉来到市中心医院，打完第9针动员剂，为捐献作最后的准备。7时30分许，在该医院造血干细胞采集室，造血干细胞捐献正式开始。

血液缓缓流向血细胞分离机，在分离出造血干细胞混悬液后，剩余的血液又缓缓流回体内……“希望一切顺利。”王建辉一边握着弹力球保证血液流速，一边跟医护人员交谈，了解注意事项。

11时30分许，经过4个小时的分离采集，王建辉捐献的220毫升“生命种子”——造血干细胞混悬液，向江苏省一家医院飞驰而去，这些“生命种子”将被用于救治一名白血病患者。

“就像一次持续时间长的献血，除了打增加体内造血干细胞的动员剂时身体感觉有点儿酸、痒，没有其他不适。”王建辉说，他为能够挽救别人的生命而深感幸运、幸福。

市红十字会赈济救护部工作人员说，从初配到最后的采集，每个环节他们都会询问王建辉是否要继续，得到的答复始终是“只要符合条件，就要帮助那名等待救助的患者”。