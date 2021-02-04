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高标准高质量开展创建工作 推动文明创建见实效常态化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 08:31

　　27日，市委常委、秘书长王军深入联系分包的西工区，督导检查文明城市创建工作。

　　王军先后到洛北街道、洛阳桥社区、芳林路小学、纱西农贸市场、洛阳火车站及周边地区，实地检查创建工作开展情况和前期整改工作落实情况，察看沿途主次干道城市精细化管理工作，指出目前存在的短板弱项，要求进一步提高工作标准，针对薄弱环节，一一整改到位。

　　王军强调，各级各有关部门要进一步提升认识，深入贯彻落实市第十二次党代会精神，认清形势任务，正视问题差距，高标准高质量开展创建工作，着力创建全国文明典范城市，全方位提升城市承载力、亲和力和感召力。要坚持人民至上，力戒形式主义，把为民利民惠民要求贯穿文明城市创建全过程，深入群众了解需求，着力为群众办好事办实事，真正让人民群众在文明城市创建中得到更多实惠。要坚持问题导向目标导向结果导向，紧盯重点区域、重点部位，对标对表、查漏补缺，确保问题逐一整改、见底清零，推动文明创建见实效常态化。要做好群众工作，用好新时代文明实践中心(所、站)，充分发挥平台阵地作用，提高场所的吸引力和利用率，真正把服务做到群众心坎上，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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