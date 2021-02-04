住洛省政协委员考察商丘县域经济发展

26日至27日，由市政协主席杨炳旭带领的住洛省政协委员考察团前往商丘市，围绕“县域经济发展情况”课题开展专题考察。

26日至27日，由市政协主席杨炳旭带领的住洛省政协委员考察团前往商丘市，围绕“县域经济发展情况”课题开展专题考察。

在商丘期间，考察团先后到睢县金振源电子有限公司、足力健制鞋产业园、凤栖湖智慧岛项目，民权县澳柯玛专用汽车有限公司、香雪海家电科技有限公司、王公庄画虎村等处实地考察，听取相关情况介绍，详细了解当地主导产业布局、产业集群发展、文化产业发展、生态环境保护等情况。

考察团对商丘市在产业转型等方面取得的积极成效表示赞赏。大家认为，商丘市坚持以“非常之为”引项目，以“非常之心”上项目，以“非常之力”建项目，在项目建设中“抓紧”实施、“抓紧”落地、“抓紧”达产，有效推动了县域经济高质量发展。

杨炳旭指出，县域经济高质量发展是洛阳建强副中心、形成增长极的重要支撑。洛阳实现高质量发展，重点在县域经济，潜力在县域经济，希望在县域经济。住洛省政协委员要牢固树立新发展理念，积极融入新发展格局，认真学习借鉴兄弟城市的经验，围绕洛阳经济社会发展和全省发展大局，充分发挥自身优势，聚焦县域经济高质量发展建睿智之言、献务实之策，助推洛阳加快形成特色突出、竞相发展的县域经济发展新格局。

商丘市政协主席曾昭宝、副主席李瑞华一同考察。洛阳市政协副主席肖宏滨、安石柱、程相朝参加考察活动。(记者 李三旺 通讯员 符晓)