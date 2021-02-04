以人民健康为中心 持续提升医疗服务能力——访省第十一次党代会代表付黎明

“省第十一次党代会报告提出，要推动以治病为中心向以人民健康为中心转变，加快建设健康河南，令人振奋。”省第十一次党代会代表、洛阳市中心医院急诊科主任付黎明说，报告为提供全方位全周期健康服务指明方向，作为基层医务人员，深感责任重大、使命光荣。

“省第十一次党代会报告提出，要推动以治病为中心向以人民健康为中心转变，加快建设健康河南，令人振奋。”省第十一次党代会代表、洛阳市中心医院急诊科主任付黎明说，报告为提供全方位全周期健康服务指明方向，作为基层医务人员，深感责任重大、使命光荣。

付黎明说，报告对优化医疗服务体系，深入推进国家区域医疗中心、省医学中心建设和城市医联体建设等提出明确要求。洛阳市中心医院作为市属最大的三甲医院，正加紧建设获批的国家呼吸区域医疗中心、豫西公共卫生中心。医院将以此为契机，打造城市医疗服务高地，进一步增强洛阳对周边地区医疗服务的辐射力、影响力，更好满足群众对高水平医疗服务的需求。

付黎明表示，将努力学深悟透会议精神，和广大医务工作者为加快建设健康洛阳而努力。“我们将在卫健部门领导下深入开展爱国卫生运动，改革完善疾病预防控制体系，健全防治结合的强大公共卫生体系，把常态化精准防控和局部应急处置结合起来，持续巩固新冠肺炎疫情防控成果。”付黎明说，结合当前医院最新发展规划，她和同事将树立大卫生、大健康理念，落实好医疗、医保、医药、医养、医改“五医联动”，以改革创新为动力，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，以公立医院高质量发展指数为标尺，在医疗服务和管理能力方面发力，为群众提供更多优质医疗服务，为健康洛阳建设作出新的贡献。（记者 王博东）