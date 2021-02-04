洛阳广大党员干部群众高度关注省第十一次党代会

省第十一次党代会吸引着全省上下关注的目光。连日来，我市广大党员干部群众纷纷通过多种渠道，学习省第十一次党代会相关内容，围绕报告谈体会、说认识。大家一致表示，省党代会对锚定“两个确保”、实施“十大战略”作了深入谋划和全面部署，要深入贯彻落实省党代会部署，坚定不移推动高质量发展，向着“两个确保”阔步前进，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出洛阳贡献。

省第十一次党代会吸引着全省上下关注的目光。连日来，我市广大党员干部群众纷纷通过多种渠道，学习省第十一次党代会相关内容，围绕报告谈体会、说认识。大家一致表示，省党代会对锚定“两个确保”、实施“十大战略”作了深入谋划和全面部署，要深入贯彻落实省党代会部署，坚定不移推动高质量发展，向着“两个确保”阔步前进，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出洛阳贡献。

报告指出，未来属于青少年，希望寄予青少年，要关心爱护青少年，为他们成长进步创造更好条件，搭建人生出彩的广阔舞台。河南邦策科技有限公司总经理、市青联常委闫玉良不久前被评为“中国青年创业导师”，对青年创新创业十分关注。“结合省党代会精神，我们将聚焦创业就业新形势新任务，围绕创业创新服务，引进科技人才，提升企业竞争力，助力洛阳成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。”闫玉良表示。

作为一名村干部，偃师区首阳山街道郭坟村党支部书记、村委会主任赵福利认真学习了报告中对基层党组织建设的相关工作部署。“报告提出，要大抓基层基础，着力解决人、治、物、效问题，不断增强基层党组织的政治功能和组织力。”赵福利说，将认真贯彻落实省党代会精神，把省委、市委部署的重大任务转化为基层的具体实践，和全体村民一起担当实干，早日实现乡村振兴目标。

“创造高品质生活，促进全体人民共同富裕，我最关心报告上的这句话。”伊滨区李村镇党员石治国说，这几年洛阳城市建设翻天覆地，生态环境持续改善，民生福祉不断增进，大家的幸福感更强了，这让自己更加期待未来五年的改变。“坚定信念跟党走，贯彻落实省委、市委部署，老百姓的日子肯定越过越好。”石治国说。

这几日，我市“墩苗育苗”干部石磊已从市直单位来到宜阳县工作，担任共青团宜阳县委书记一职。“报告专门提到，要推动‘墩苗育苗’常态化制度化，打造高素质干部队伍，看到这里我备感振奋。”石磊表示，自己将坚定理想信念，踏实重干，不负组织重托，向基层学、向群众学、向实践学，以实际行动向组织交上一份圆满的“墩苗”答卷。

“红色资源是最宝贵的精神财富，报告提出，要从百年党史中汲取力量，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，向着‘两个确保’阔步前进。”汝阳县付店镇泰山村党支部书记、村委会主任耿亚各说，自己平时还兼任村中豫西抗日先遣支队司令部旧址义务讲解员，经常向村民、参观者讲述曾经发生在村中的红色故事。“村里有这么丰富的红色资源，作为村干部，更要传承红色基因，发展红色旅游，带领村民实现乡村振兴。”耿亚各说。（记者 孙小蕊 通讯员 高磊）