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洛阳将“万人助万企”活动作为助推企业高质量发展的重要抓手
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 08:14

　　近日，一笔350万元的“科技贷”资金，让洛阳八佳电气科技股份有限公司解了燃眉之急。

　　今年以来，面对热工装备大型化、节能化的行业趋势，作为国内熔炼烧结设备领域知名企业的八佳电气，正当组织团队攻克技术难题时，由于企业缺少固定资产抵押，得不到贷款支持。高新区管委会助企人员在走访企业时得知了这一需求，帮助企业成功申请“科技贷”，让科技研发顺利进行。

　　助企人员——对于全市企业来说，这已经不是陌生的称呼。自“万人助万企”活动开展以来，我市市、县两级1252名机关干部包联1632家重点企业，下沉一线，提升服务，服务企业就是服务大局的观念已深入人心。

　　开展“万人助万企”活动是省委、省政府作出的重要决策，是立足河南省情、着力盘活存量的“点穴之招”，对推动发展具有“一子落、全盘活”的作用。

　　记者昨日从市“万人助万企”活动领导小组办公室获悉，截至10月20日，全市共收集企业反映问题4348个，已办结3619个，办结率为83.2%。

　　数字的背后，是各级各部门通过精准有效帮扶，帮助企业解决的一个又一个难点、堵点、痛点问题。

　　近日，洛阳中信成像智能科技有限公司希望成立重点实验室分实验室，突破技术转化的瓶颈。市科技局收集到企业的意见后，及时向省科技厅汇报并进行沟通，省科技厅第一时间组织专家进驻企业进行现场考察论证，首次批复了重点实验室设立异地分实验室，解决了企业技术创新的难题。

　　中石化洛阳工程有限公司受限于办公场所，造成了停车难、办公难、科研难。涧西区在接到企业的诉求后，当月启动了企业周边6亩土地征迁工作，并于10月初交付企业，解决了企业土地要素保障的难题。

　　市人社部门近期在嵩县召开专场招聘会，组织58家招聘企业，提供岗位3120个。当天到会求职人员有2000余人次，当场达成就业协议425人，解决了企业人才紧缺的难题。

　　“把助企活动作为助推企业高质量发展的重要抓手，我市出台了一系列见实效、管长远的政策和措施，确保活动走深走实。”市“万人助万企”活动领导小组办公室相关负责人说。

　　制订重点企业专项帮扶方案，选定149家企业组建专班、精准帮扶，前8个月营业收入环比增长14.2%；制订新一轮“三大改造”实施方案，解读发布相关政策、典型案例，开展入企诊断，全市“三大改造”完成投资275.4亿元；发布市级证明事项告知承诺清单，持续优化法治环境；省内率先试行“标准地”出让，大幅提升项目建设效率。

　　下一步，我市将在全面落实各级各类惠企政策的同时，不断提升助企服务水平，着力构建亲清新型政商关系，营造公平竞争的市场环境，让洛阳成为各类市场主体投资兴业的沃土。（记者 李迎博 通讯员 姚同伟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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