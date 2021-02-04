明年年底前 洛阳养老机构提供医疗卫生服务比例达100%

日前，我市印发《洛阳市加快建立医疗卫生机构与养老机构医养结合服务机制实施方案》(简称方案)，2022年年底前，各类养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例达到100%。

日前，我市印发《洛阳市加快建立医疗卫生机构与养老机构医养结合服务机制实施方案》(简称方案)，2022年年底前，各类养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例达到100%。未来，专业医生上门服务将成我市养老机构“标配”。

明年年底前，养老机构提供医疗卫生服务比例达100%

“今年，国家统计局公布的第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口超2.64亿，人口老龄化是今后较长一段时间我国的基本国情，这些是我市印发医养结合服务机制相关方案的重要背景。”市卫生健康委老龄健康科相关负责人说。

医养结合就是把专业的医疗技术检查和先进设备与康复训练、日常饮食、生活养老等相融合，以医疗为保障，以康复为支撑，边医边养，综合治疗。

此次印发的方案指出，我市养老机构要按照方便就近、需求匹配的原则，科学合理确定签约合作的医疗卫生机构，鼓励养老机构优先与周边的基层医疗卫生机构及康复、护理、安宁疗护等持续性医疗卫生机构签约合作，促进医养结合服务健康发展，更好地满足养老机构老年人的卫生健康需求。

按照目标，2021年、2022年，医疗卫生机构与养老机构签约合作服务率分别为80%以上、100%。2022年年底前，各类养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例达到100%。

支持医疗卫生机构上门为养老机构老年人提供巡诊服务

73岁的秦女士家在洛龙区，儿女常年在外工作，目前，她住在一家养老机构。前段时间她生病，因不想麻烦儿女和亲友，就迟迟未住院治疗，险些耽误病情。

针对像秦女士这样的老年人群体，方案给出明确的保障办法，支持医疗卫生机构结合家庭医生签约合作服务，按照“定期+按需”的原则，上门为养老机构入住老年人提供常见病、多发病、慢性病的诊治、合理用药指导和健康管理等巡诊服务，相当于为其配备专业医生。

从更高层面看，方案鼓励医疗卫生机构在医养结合机构为老年人提供基本公共卫生服务、疾病诊疗服务、医疗康复服务、医疗护理服务、安宁疗护服务、急诊急救绿色通道服务、双向转诊服务、药事管理指导、远程医疗服务等连续性服务；指导常态化新冠肺炎疫情防控，建立健全传染病防控和院内感染防控方案(预案)及相关制度，制订应急医疗救护服务方案(预案)等工作。