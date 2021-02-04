洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

明年年底前 洛阳养老机构提供医疗卫生服务比例达100%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 08:15

　　日前，我市印发《洛阳市加快建立医疗卫生机构与养老机构医养结合服务机制实施方案》(简称方案)，2022年年底前，各类养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例达到100%。未来，专业医生上门服务将成我市养老机构“标配”。

　　明年年底前，养老机构提供医疗卫生服务比例达100%

　　“今年，国家统计局公布的第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口超2.64亿，人口老龄化是今后较长一段时间我国的基本国情，这些是我市印发医养结合服务机制相关方案的重要背景。”市卫生健康委老龄健康科相关负责人说。

　　医养结合就是把专业的医疗技术检查和先进设备与康复训练、日常饮食、生活养老等相融合，以医疗为保障，以康复为支撑，边医边养，综合治疗。

　　此次印发的方案指出，我市养老机构要按照方便就近、需求匹配的原则，科学合理确定签约合作的医疗卫生机构，鼓励养老机构优先与周边的基层医疗卫生机构及康复、护理、安宁疗护等持续性医疗卫生机构签约合作，促进医养结合服务健康发展，更好地满足养老机构老年人的卫生健康需求。

　　按照目标，2021年、2022年，医疗卫生机构与养老机构签约合作服务率分别为80%以上、100%。2022年年底前，各类养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例达到100%。

　　支持医疗卫生机构上门为养老机构老年人提供巡诊服务

　　73岁的秦女士家在洛龙区，儿女常年在外工作，目前，她住在一家养老机构。前段时间她生病，因不想麻烦儿女和亲友，就迟迟未住院治疗，险些耽误病情。

　　针对像秦女士这样的老年人群体，方案给出明确的保障办法，支持医疗卫生机构结合家庭医生签约合作服务，按照“定期+按需”的原则，上门为养老机构入住老年人提供常见病、多发病、慢性病的诊治、合理用药指导和健康管理等巡诊服务，相当于为其配备专业医生。

　　从更高层面看，方案鼓励医疗卫生机构在医养结合机构为老年人提供基本公共卫生服务、疾病诊疗服务、医疗康复服务、医疗护理服务、安宁疗护服务、急诊急救绿色通道服务、双向转诊服务、药事管理指导、远程医疗服务等连续性服务；指导常态化新冠肺炎疫情防控，建立健全传染病防控和院内感染防控方案(预案)及相关制度，制订应急医疗救护服务方案(预案)等工作。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
        秋之韵味，莫过于古村落。她美得安静从容，仿佛从存在的那天就是这个模样。片石砖木，烟火人家，尽显诗意，...
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
  • ·只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    网红树下

    西南游记

    隋唐秋色美

    秋来叶红黄
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605