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汝阳县通报1名密接人员行动轨迹
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 汝阳融媒客户端 2021.10.28 21:30

汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于1名密接人员在汝行动轨迹的通报

　　2021年10月26日16:36，汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部接到洛阳市疫情防控指挥部协查函，汝阳县樊某属于山东省五莲县确诊病例的密接人员，县疾控中心立即开展流行病学调查工作，调查结果如下：

　　一、个人基本情况

　　樊某，男，27岁，现居住在汝阳县城关镇。

　　二、核查情况

　　2021年10月18日上午樊某自洛阳龙门高铁站乘坐G2261次07车厢到郑州东，和山东确诊病例同车厢，被判定为密切接触者。樊某10月20日16:28从平顶山西乘坐高铁G7946(5车02A)18:39到达洛阳龙门站；21日上午9时左右从龙门高铁客运站乘坐客车(豫CF2769)返汝(乘车途中自述全程佩戴口罩)，11:30左右到达汝阳县汽车站，后由其弟弟樊某骑电动车接至城关镇新华路万福宴苑参加同村人举办的生日宴；21日13:17-15:10在城关镇刘伶路精灵网吧(B22座)上网，15:26到城关镇丽景明珠西区楼下易果生鲜超市买烟，后骑电动车返回家中，18:00到城东陈氏凉皮店就餐，18:30到城东浩轩麻辣烫打包一份麻辣烫，18:40到旁边佳佳乐超市买烟，外出时均未佩戴口罩。

　　10月22日13:21到瑞丽湾超市买烟，13:30-16:35在精灵网吧(B38座)上网，17:10在瑞丽湾超市买矿泉水。外出时均未佩戴口罩。

　　10月23日12:29-17:31在精灵网吧(B31座)上网，17:44在精灵网吧旁边耿记夜市购买5份小菜并打包带走。

　　10月24日13:12-17:25在精灵网吧(B18座)上网，18:02-19:33在隆盛路来点烤肉就餐。19:51到星河湾综合批发超市买烟后回家，期间均未佩戴口罩。

　　10月25日13:37-16:46在精灵网吧(B37座)上网(自述佩戴口罩)，17:30左右到家后无外出。

　　10月26日12:14-17:38在精灵网吧(B18座)上网(自述佩戴口罩)，17:50左右到家后无外出。

　　三、管控及核酸检测情况

　　10月26日下午对密接人员樊某已经实施集中隔离医学观察，10月26日以来樊某2次核酸检测结果均为阴性。为了您和家人的健康，请与密接人员樊某的上述行动轨迹有过交集的人员，及时向居住地所在村(社区)和所在乡镇疫情防控机构报备，按要求自觉落实防控责任，主动做核酸检测，并落实居家隔离、居家健康监测等疫情防控措施。若有发热、乏力、干咳、腹泻、嗅(味)觉迟钝或消失等症状，要佩戴一次性医用外科口罩及时就近到发热门诊进行排查和诊疗，就医过程避免乘坐公共交通工具。针对目前国内多地相继报告新冠肺炎本土确诊病例，在此提醒广大居民群众：截至目前，汝阳县尚无确诊病例和疑似病例，请大家不要恐慌，关注官方疫情动态公布，不造谣、不传谣、不信谣。及时主动报备行程，积极配合防控措施；持续关注疫情动态，非必要不前往涉疫地区；遵守防控要求，关注健康码变化；持续增强防护意识，保持卫生习惯；尽早接种新冠疫苗，共筑免疫屏障。
[ 责任编辑：唐好优 ]
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