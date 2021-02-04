强强合作！洛阳这家园区“牵手”华为技术

28日，洛报融媒记者从洛龙区政府获悉，洛阳863创智广场近日与华为洛阳新基建发展中心技术服务正式签约，双方将围绕新基建、企业“三大改造”等领域展开合作，进一步助力全市高质量发展。

28日，洛报融媒记者从洛龙区政府获悉，洛阳863创智广场近日与华为洛阳新基建发展中心技术服务正式签约，双方将围绕新基建、企业“三大改造”等领域展开合作，进一步助力全市高质量发展。

根据协议，华为洛阳新基建发展中心未来将以洛阳弘义智慧城市建设服务有限公司为主体，致力推动人工智能、大数据、物联网、工业互联网等新兴技术与我市实体经济深度融合，加速促进洛阳863创智广场内企业在软件开发、信息系统集成和物联网技术服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、数字内容服务等领域的研究发展，以及创新技术在新一代电子信息领域的应用，为本地科技型企业提供更多专业化技术支撑与服务，通过强强合作，实现“1+1＞2”的效果。

作为我市提供企业服务的重要载体，863创智广场园区现已入驻企业近400家，其中包括海康威视、西安交通大学中原大数据研究院等行业龙头企业，和青峰网络、凡智电子、一诺文化等高新技术企业。园区先后荣获国家小型微型企业创新创业示范基地、全国创业孵化示范基地、省科技企业孵化器等荣誉资质。

华为洛阳新基建发展中心自落地以来，已助力多家洛阳企业进行数字化转型，并在信息数字化系统搭建、企业上云、企业数字化转型等多个领域达成合作协议。(洛报融媒记者 陈曦 特约通讯员 苟华云)(采访对象供图)