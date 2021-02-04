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青年范德颖：洛阳有适合项目孵化和企业发展的肥沃土壤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.29 10:48

　　青年小档案

　　姓名：范德颖

　　年龄：26岁

　　老家：新乡

　　工作岗位：河南众铄无人机科技有限公司负责人

　　青年心声

　　创业是个苦差事儿，我和我的团队尝过反复实验的苦，见过凌晨两三点的洛阳；创业是件幸福事儿，看到我们自主研制的防疫消杀机器人走俏市场，青春时光没有荒废。在洛阳创业的这几年，我们的每一步都离不开各类创业扶持政策的“保驾护航”，这座城市给了我发展事业的平台，也给了我温暖生活的起点。

　　“我们这款消杀机器人，参与过新乡洪涝灾害的一线救援。”27日上午，在洛阳国家大学科技园，26岁的范得颖拿出手机一边向记者展示着当时的救援消杀视频，一边骄傲地介绍，他是地地道道的新乡娃儿，“能尽自己的一份力量帮助家乡，说不出的高兴。”

　　骄傲源于实力。范德颖及其团队研发的这款攀爬车型机器人，外形酷似小坦克，随身最多搭载300公斤消毒药水，进行24小时不间断的消毒杀菌工作。单是在新乡卫辉，它就穿梭在危房、废墟等人员难以到达的区域，累计喷洒消毒液超1吨，助力守护了数十万百姓的健康安全。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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