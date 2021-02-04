洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳志愿者再获殊荣 10名个人13个集体受到河南省表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 17:37

　　28日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，河南省防汛救灾优秀志愿者、优秀志愿服务组织、优秀志愿服务工作者名单正式公布，洛阳市共10名个人、13个集体榜上有名。

　　据悉，7月下旬至8月初，河南省遭遇历史罕见的极端强降雨天气，郑州、新乡、鹤壁等地发生严重洪涝灾害。在中央文明办、中国志愿服务联合会号召下，全国、全省各地的志愿者和志愿服务组织迅速奔赴灾区开展救援活动。洛阳市志愿者和志愿组织积极响应号召为防汛救灾作出了重要贡献。

　　为广泛学习宣传防汛救灾中志愿服务先进典型的感人事迹和崇高品德，河南省文明委、中国志愿服务联合会共同开展了河南省防汛救灾优秀志愿服务先进典型宣传推选活动。经过认真审核推选，洛阳市偃师区神鹰救援大队马纪伟、洛阳小红帽志愿者团队付会斌、伊川县神鹰救援队梁绪伟、市神鹰救援队张菊荣、伊川志愿者协会董晓利、市红十字会李战功、河南省洛阳水文水资源勘测局高晓冬荣获河南省防汛救灾优秀志愿者称号。市神鹰救援队、市神龙水上义务搜救队、洛宁县洛神应急义务救援队、偃师区雷霆公益救援队、市平乐正骨医疗救援队、洛阳龙门救援队、新安县心安应急服务队、汝阳县神鹰救援大队、洛宁县飞虎救援队、新安县蓝鹰救援队、偃师区神鹰救援大队、洛阳小红帽志愿者团队、让爱回家洛阳地区志愿者服务总队荣获河南省防汛救灾优秀志愿服务组织称号。新安县新时代文明实践中心张莉莉、市第十四中学李云云、洛龙区李楼镇西高社区居委会李战辉荣获河南省防汛救灾优秀志愿服务工作者称号。（见习记者 梁笑宇 记者 贾臻 通讯员 张宏波 李云云）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·赶走肿瘤君 高难度手术为她“保肾”
  • ·空腹或过量食用柿饼易引起肠梗阻
  • ·参与糖尿病药物临床试验 是当“小白鼠”？
    • 深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
        秋之韵味，莫过于古村落。她美得安静从容，仿佛从存在的那天就是这个模样。片石砖木，烟火人家，尽显诗意，...
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
  • ·只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    网红树下

    西南游记

    隋唐秋色美

    秋来叶红黄
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605