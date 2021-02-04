洛阳志愿者再获殊荣 10名个人13个集体受到河南省表彰

28日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，河南省防汛救灾优秀志愿者、优秀志愿服务组织、优秀志愿服务工作者名单正式公布，洛阳市共10名个人、13个集体榜上有名。

28日，洛报融媒记者从洛阳市文明办获悉，河南省防汛救灾优秀志愿者、优秀志愿服务组织、优秀志愿服务工作者名单正式公布，洛阳市共10名个人、13个集体榜上有名。

据悉，7月下旬至8月初，河南省遭遇历史罕见的极端强降雨天气，郑州、新乡、鹤壁等地发生严重洪涝灾害。在中央文明办、中国志愿服务联合会号召下，全国、全省各地的志愿者和志愿服务组织迅速奔赴灾区开展救援活动。洛阳市志愿者和志愿组织积极响应号召为防汛救灾作出了重要贡献。

为广泛学习宣传防汛救灾中志愿服务先进典型的感人事迹和崇高品德，河南省文明委、中国志愿服务联合会共同开展了河南省防汛救灾优秀志愿服务先进典型宣传推选活动。经过认真审核推选，洛阳市偃师区神鹰救援大队马纪伟、洛阳小红帽志愿者团队付会斌、伊川县神鹰救援队梁绪伟、市神鹰救援队张菊荣、伊川志愿者协会董晓利、市红十字会李战功、河南省洛阳水文水资源勘测局高晓冬荣获河南省防汛救灾优秀志愿者称号。市神鹰救援队、市神龙水上义务搜救队、洛宁县洛神应急义务救援队、偃师区雷霆公益救援队、市平乐正骨医疗救援队、洛阳龙门救援队、新安县心安应急服务队、汝阳县神鹰救援大队、洛宁县飞虎救援队、新安县蓝鹰救援队、偃师区神鹰救援大队、洛阳小红帽志愿者团队、让爱回家洛阳地区志愿者服务总队荣获河南省防汛救灾优秀志愿服务组织称号。新安县新时代文明实践中心张莉莉、市第十四中学李云云、洛龙区李楼镇西高社区居委会李战辉荣获河南省防汛救灾优秀志愿服务工作者称号。（见习记者 梁笑宇 记者 贾臻 通讯员 张宏波 李云云）