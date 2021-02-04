前三季度洛阳进出口总值为179.7亿元 创下两项历史新高

28日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前三季度，洛阳市进出口总值为179.7亿元人民币，同比增长71.4%，高于全省整体增速25.2个百分点，创下洛阳市前三季度进出口历史新高，比2019年全年外贸规模高出25.1亿元。

28日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前三季度，洛阳市进出口总值为179.7亿元人民币，同比增长71.4%，高于全省整体增速25.2个百分点，创下洛阳市前三季度进出口历史新高，比2019年全年外贸规模高出25.1亿元。 28日，洛报融媒记者从洛阳海关获悉，今年前三季度，洛阳市进出口总值为179.7亿元人民币，同比增长71.4%，高于全省整体增速25.2个百分点，创下洛阳市前三季度进出口历史新高，比2019年全年外贸规模高出25.1亿元。 其中，前三季度洛阳市出口150.8亿元，同比增长69.9%，高出全省出口整体增速23.9个百分点；进口28.9亿元，同比增长79.3%，高出全省进口整体增速32.6个百分点。 今年9月单月，洛阳市进出口20亿元，同比增长55%，其中出口13亿元，同比增长20.2%，进口7亿元，同比增长239%，同样创下月度进口历史新高。 一般贸易进出口大幅增长且占绝对主导地位。前三季度，洛阳市一般贸易进出口173.2亿元，同比增长85.9%，占比超九成；对外承包工程出口4323万元，同比增长165.5%。 民营企业进出口增速快、占比高、贡献大。前三季度，洛阳市民营企业进出口145.9亿元，同比增长92.5%，对全市外贸的贡献率为93.6%；同期，国有企业进出口27.8亿元，同比增长8.4%；外商投资企业进出口6.1亿元，同比增长7.7%。 东盟、欧盟(不含英国)、美国、韩国和印度是洛阳市五大贸易伙伴。前三季度，我市对东盟进出口37.2亿元，同比增长85.6%；对欧盟(不含英国)进出口26.9亿元，同比增长33%；对美国、韩国和印度分别进出口19.5亿元、12.4亿元和6亿元，分别同比增长195%、215.1%和88.2%。此外，洛阳市对RCEP成员国进出口60.4亿元，同比增长90.3%。 出口商品以机电产品和高新技术产品为主。前三季度，洛阳市出口机电产品59.9亿元，同比增长33.7%。同期，家具及其零件出口13.8亿元，同比增长73.3%；未锻轧铝及铝材出口11.6亿元，同比增长36.9%；文化产品出口12.6亿元，同比增长30.5倍。此外，全市农产品出口0.09亿元，同比增长33.1%。 进口商品以轻循环油、铌铁、精炼铜阴极为主。前三季度，洛阳市进口轻循环油10.7亿元，去年同期无进口；进口铌铁3.6亿元，同比增长266.9%；进口精炼铜阴极(电解铜等)2.6亿元，同比增长335.2% 。(记者 陈曦 文/图 通讯员 李娟)