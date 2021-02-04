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洛报融媒带您看项目（15）：昊华气体有限公司年产4600吨特种含氟电子气体建设项目【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 17:38

　　项目名称

　　昊华气体有限公司年产4600吨特种含氟电子气体建设项目

　　项目简介

　　该项目位于孟津区华阳高新产业集聚区，其业主单位昊华气体系国内首家研究开发含氟气体六氟化硫生产工艺的企业，已成为全球知名特种含氟电子气体供应商之一。项目整体总投资预计9.1亿元，将利用新征200亩土地及原有部分土地，新建及改造车间、库房、控制室、罐区等设施，实现年产三氟化氮3000吨、四氟化碳1000吨、六氟化钨600吨。

　　一线见闻

　　近日，洛报融媒记者行走在昊华气体有限公司年产4600吨/年特种含氟电子气体建设项目现场，只见塔吊林立，机器轰鸣。坚持“项目为王”，当地围绕该项目建设接连掀起高潮，其土建已完成超七成。

　　在昊华气体有限公司副总经理王娟眼中，项目所在正是一片孕育着希望的土地。“投产后，这里将源源不断产出三氟化氮、四氟化碳、六氟化钨等关键产品，加速推进我国电子特气国产化进程。”她说。

　　王娟口中的一连串令人陌生的产品，有着一个共同的名字——电子特气，它们被誉为电子信息产业的“血液”，是半导体、微电子、集成电路等电子信息产业的关键原材料，对最终产品的质量和性能影响重大。其相关产业有着极高技术门槛，对于气体供应系统也有着极为严苛的要求。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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