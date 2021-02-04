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洛阳企业进入“创客中国”大赛50强
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 17:39

　　28日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，国家工信部日前公布第六届“创客中国”中小企业创新创业大赛50强名单，洛阳华清天木生物科技有限公司超高通量单细胞分选技术与设备开发项目名列其中，系我省此次入选企业组的唯一项目。

　　洛阳华清天木生物科技有限公司是以“河洛英才计划”清华大学邢新会团队为基础组建的科创企业。该企业推进的超高通量单细胞分选技术与设备开发项目，以液滴微流控技术为核心，以研制具有自主知识产权的微流控芯片为基础，旨在开发具有自主知识产权的超高通量单细胞分选平台。与传统技术相比，其系统筛选速率提高了104倍，试剂消耗量不足原先的百分之一，且装备操作简单方便，对样本污染风险小，无损害。

　　在今年举行的“创客中国”全省总决赛中，该项目一举拿下企业组第一名(一等奖)。根据规划，未来该项目将与入选创客组的河南省遗传资源细胞库免疫细胞药物在实体瘤中的应用项目一起，在本月月底代表我省在重庆角逐第六届“创客中国”全国总决赛冠军。“创客中国”中小企业创新创业大赛是全国最具影响力的中小企业创新创业赛事。本届“创客中国”中小企业创新创业大赛自今年5月启动以来，在各省市区域赛、行业专题赛、境外区域赛、工信部部属高校推荐项目基础上，经过专家评审，共遴选推荐出50个优质项目参加全国总决赛。(记者 陈曦 文/图 通讯员 夏元祥)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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