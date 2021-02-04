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11月1日至明年4月30日，洛阳进入森林防灭火紧要期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 17:40

　　28日，洛报融媒记者从全市森林防灭火工作电视电话会议上获悉，根据部署，11月1日起至明年4月30日，洛阳全域进入森林防灭火紧要期。各级各部门要扎实做好火源管控、隐患治理和防灭火设施建设等基础工作，防火于未燃之时、成灾之前，坚决遏制重大森林火灾事故发生，切实保护好人民群众生命财产安全。

　　森林火灾是森林最危险的敌人。进入森林防灭火紧要期，全市各地要把森林防灭火工作摆在突出位置，坚持预防为主、防灭结合、高效扑救的方针，层层压实各方责任，全面提升综合防控能力。

　　●强化火灾源头管控

　　重点地区实行封山管理，严厉打击在林区上坟烧纸、燃放鞭炮、放牧烧荒燎地边、吸烟等各种违章用火行为，切实做到封住山、看住人、管住火，杜绝一切火灾隐患。

　　●提升预警监测能力

　　充分发挥森林防火视频监控系统及防火检查站、护林员的第一道关卡作用，技防人防互补，增加巡查密度，形成全覆盖、无死角、全天候的监控网。

　　●加强宣传教育引导

　　在11月开展为期一个月的“森林防火宣传月”活动，营造全社会参与和支持森林防火工作的浓厚氛围

　　●扎实做好应急准备

　　严格落实24小时值守责任制，严格执行“有火必报”“报扑同步”和热点核查“零报告”制度，一旦发生火情科学扑救处置，做到“打早、打小、打了”，确保人民群众生命财产安全。(记者 白云飞 实习生 高浩 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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