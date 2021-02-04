建强副中心 形成增长极——出席省第十一次党代会洛阳市代表团讨论审议侧记

“报告站位高远、思路清晰、部署全面，鼓舞人心、催人奋进，对现代化河南建设具有重大引领意义。”两天来，洛阳市代表团在讨论和审议党代会报告时，代表们表达了共同的心声。

“报告站位高远、思路清晰、部署全面，鼓舞人心、催人奋进，对现代化河南建设具有重大引领意义。”两天来，洛阳市代表团在讨论和审议党代会报告时，代表们表达了共同的心声。

洛阳市具有良好的工业、文化和生态基础，在实现“两个确保”中具有重要作用。围绕产业升级、科技创新、文旅融合等，代表们展开了热烈的讨论。

江凌代表说，报告具有很强的政治性、思想性、战略性、指导性，是指引河南各项事业发展的重要文件。洛阳将深入学习贯彻省第十一次党代会精神，围绕“建强副中心、形成增长极”，不断开创洛阳高质量发展新局面。建强副中心，既要“强”在经济总量上，也要“强”在发展质量、增长动能上；既要“强”在产业发展能级上，也要“强”在城乡建设水平、社会治理效能、人民生活品质上；既要“强”在自身综合实力上，也要“强”在对周边地区的辐射带动能力上。形成增长极，既要在经济增长上成为一“极”，也要在科技创新、改革开放、城市功能、文旅融合上成为一“极”。

徐衣显代表说，报告符合中央精神、切合河南实际、顺应人民意愿，开拓创新、催人奋进。洛阳将聚焦报告提出的“建强副中心、形成增长极”目标要求，坚定走好以创新引领发展之路。坚持以观念创新开创发展新局，通过思想观念大解放推动改革发展大突破；以科技创新引领产业升级，走好从科技强到产业强、经济强的高质量发展新路；以体制机制创新激发内生动力，通过率先改革形成体制机制新优势；以城市功能创新增强聚合能力，聚合优质资源特别是创新资源；以发展模式创新重塑发展格局，在非均衡发展中更好实现均衡。

夏磊代表说，报告提出推动文化繁荣兴盛、提升发展软实力，为我们做好文化保护利用工作指明了方向。要开发更多沉浸式、体验式项目，让文旅资源“活”起来、“智”起来、“动”起来；着力叫响盛世隋唐、黄河文化、国花牡丹等品牌，持续增强发展软实力。

“报告描绘的蓝图令人向往，体现了全省党员干部群众的心声。报告对科技创新提出明确要求，作为科研一线工作者，倍感振奋。”郭玉霞代表说，要以时不我待的精神攻克关键核心技术，以实际行动助力国家创新高地建设。建议我省加大对洛阳航空航天产业园等军民融合项目的支持力度，推进军民科技协同创新与成果转化，进一步加大高层次人才引进力度。

议报告、谈思路、谋发展，提振信心、鼓舞斗志。代表们纷纷表示，要真正学深悟透党代会精神，提高思想和政治站位，真抓实干、开拓创新，为河南在中部地区崛起中奋勇争先、更加出彩书写洛阳精彩篇章。（河南日报记者 曾鸣）