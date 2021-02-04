用“变通”走好乡贤返乡“新路子”

俗话说：“穷思变、变则通、通则达”。过去大部分乡村没有特色产业，想要改变贫穷的现状，只能背井离乡到相对发达的地区务工，虽然可缓解家庭生活情况，却要长期忍受与家人分离之苦，产生“留守老人”、“留守儿童”等现象。

俗话说：“穷思变、变则通、通则达”。过去大部分乡村没有特色产业，想要改变贫穷的现状，只能背井离乡到相对发达的地区务工，虽然可缓解家庭生活情况，却要长期忍受与家人分离之苦，产生“留守老人”、“留守儿童”等现象。

近年来“乡贤”一词频繁出现在我们的生活中，乡贤，顾名思义，来自本土乡村的贤能之士。随着乡村振兴号角吹响，农村、农民、农业更是趁着政策东风迎来崭新的一页，乡贤返乡创业、催生“归雁经济”成了乡村振兴中一条重要“新路子”。

想要用好乡贤，开发造福于民的归雁经济，首先需要好的政策做引导，为其返乡创业解决基础性的资金政策、土地流转、用水、用电、用工等问题，打消其后顾之忧；其次需要根据本土特色因地制宜选择产业，邀请成功种植大户、相关方面专家做技术指引，对选用的工人做专业技术培训，确保产业稳中向好发展，真正形成良性循环；再次要“稳中求变”，在品种培育上优中选优、在深加工打造中寻求特色，在发展变革中提升品牌效应；最后要时刻关注乡贤产业发展情况，使其发挥带头引领作用，让产业成为助力乡村振兴的特色旗帜，让乡贤吸引更多乡贤，在乡村沃土上绽放乡村振兴之花。(汝阳县内埠镇 陈雨)②