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用火热青春书写出彩河南华章——访省第十一次党代会代表刘萍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 08:27

　　“省党代会报告科学绘制了全面建设现代化河南的宏伟蓝图，目标催人奋进，部署精准有力。听后，让我备感振奋、深受鼓舞。”省第十一次党代会代表、中钢洛耐科技股份有限公司科技创新部副部长刘萍说。

　　“报告提出，要壮大青年科技人才队伍，培养一批卓越工程师，打造高素质产业人才大军，建设创新型企业家队伍。作为一名科技工作者，我对洛阳的发展充满信心。”刘萍认为，当今世界城市的竞争，关键是科技实力的竞争，本质是人才的竞争，青年科技人才是科技队伍的重要群体，是未来科技发展的重要支撑。市第十二次党代会也提出，要更多关注青年的特点、青年的需求、青年的体验，着力提升城市功能品质与青年人的契合度，建设青年友好型城市，吸引更多青年人与洛阳一起成长、共赢未来。

　　刘萍说，中钢洛耐(原洛阳耐火材料厂)是“一五”期间国家兴建的156个重点建设项目之一，当时全国各地的年轻人响应国家号召，来洛支援建设，洛阳因此会聚了一大批青年人才。也正是他们，奠定了洛阳城市发展的人才基础，创造了洛阳辉煌时期。如今，洛阳提出建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，作为青年科技工作者，她将不负时代，勇担使命，用青春汗水建功副中心城市建设，用火热青春书写出彩河南华章。同时，她建议为青年人才搭建更好的平台，着力解决青年人才实际问题，营造更加开放包容的重才爱才、用才敬才氛围，打造更适宜青年人工作生活的人才发展环境，吸引更多青年来洛创业创新。（记者 李冰 通讯员 段延青）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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