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对标任务奋勇争先 为建设现代化河南贡献洛阳力量——洛阳广大党员干部群众高度关注省第十一次党代会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 08:20

　　连日来，我市广大党员干部群众高度关注省第十一次党代会，通过报纸、网络等详细了解会议内容、学习会议精神。大家纷纷表示，要切实把思想和行动凝聚到省党代会的各项决策部署上来，对标任务、奋勇争先，以实际行动为建设现代化河南贡献洛阳力量。

　　“省党代会报告提出，要推动文化繁荣兴盛，作为文物工作者，深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的时代价值，是我们义不容辞的使命。”市文物局党组书记、局长余杰表示，全市文物系统将进一步提升站位，全面落实省党代会精神，以隋唐洛阳城等大遗址保护利用为平台，创建国家文物保护利用示范区；以“东方博物馆之都”为抓手，加快建设汉魏洛阳城遗址博物馆、工业遗产博物馆等重点项目，建设国际人文交往中心；以龙门石窟为载体，建设全国区域性石窟寺保护研究基地；以世界文化遗产创新发展和二里头遗址申报世界文化遗产为着力点，建设黄河历史文化主地标城市。

　　在收看了省第十一次党代会开幕实况后，孟津区北区非遗中心主任于强心潮澎湃。“省党代会报告提出，要系统保护黄河文化遗产，我们一定认真贯彻落实。”于强说，该中心将进一步提高非物质文化遗产保护传承水平，持续加大硪工号子、转枝柏的传说等黄河岸边非物质文化遗产的传播普及力度，增强人民群众对非物质文化遗产的参与感、获得感、认同感，从而吸引大家更自觉地关注非物质文化遗产的保护、传承和创新，坚定文化自信。

　　省党代会报告提出，要改革完善疾病预防控制体系，这让西工区疾控中心主任陈阳平备受鼓舞。陈阳平说，基层疾控部门就是老百姓身边的“健康守门员”，他和同事们将进一步增强危机意识、责任意识、服务意识，以人民健康为中心，将机构职能从单纯预防控制疾病向全面维护和促进全人群健康转变，确保各项卫生政策和卫生措施落到实处，毫不放松抓好新冠肺炎疫情防控，持续推进慢性病、精神卫生、环境卫生、学校卫生和地方病防治工作，牢牢守住公共卫生安全底线。

　　推进“人人持证、技能河南”建设，是洛阳职业技术学院师生关注的重点。该院副院长张志友说，该校将抢抓技能社会建设的重大机遇，利用好河南省“双高校”建设的有利契机，扛稳技术技能人才培养的职责使命，打造产教融合高地，建设示范性职业教育集团和产业学院，努力在“人人持证、技能河南”建设中发光出彩。同时，积极推进产教融合、校企合作、“双元”育人，深化“三教”改革，落实好河南省全民技能振兴工程建设，为地方经济社会建设培养更多高素质技术技能人才。

　　“省党代会报告提出，要加强公共文化产品和服务供给，落实到我们的具体工作中，就是充分利用全区公共文化空间，打造‘洛龙读书会’品牌活动，通过城市书房、乡村文化合作社、市民艺术夜校等搭建市民文化交流平台。”洛龙区图书馆馆长孟亚琼说，当前洛阳正着力建设青年友好型城市，她也在积极谋划开展满足青年需求、符合青年特点的系列文化服务，为青年量身定制丰富多彩的线上线下文化讲堂、读书分享、艺术赏析、笔友见面等文化活动，让青年群体工作之余放松身心，用饱满的精神状态为城市发展贡献力量。（记者 智慧）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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