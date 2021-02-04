购买二手房，涉及供热等费用要查清

近日，家住涧西区的马先生遇到一件烦心事：去年，他在郑州路附近购买了一套二手房，今年准备用热时，被热力企业告知原房主拖欠了1.7万元的暖气安装费，只有缴清这笔费用，今冬才可以正常用热。

近日，家住涧西区的马先生遇到一件烦心事：去年，他在郑州路附近购买了一套二手房，今年准备用热时，被热力企业告知原房主拖欠了1.7万元的暖气安装费，只有缴清这笔费用，今冬才可以正常用热。

马先生说，他去年购置这套房产时，曾到供水、供电、供气、供热等单位办理了过户手续。“各单位工作人员都告知我，原房主没有欠费。”马先生说，随后，他才和原房主完成了房产交易，将购房款从监管账户打给了原房主。

“前不久，我准备给这套房子交暖气费时，洛阳热力有限公司工作人员告诉我，这套房子还欠了1.7万元的暖气安装费。只有缴清这笔钱，今冬才可以为我正常供热。”马先生说，听到这个消息后，他很吃惊，原房主从来没有跟他说过这笔暖气安装费，在办理暖气过户手续时，洛阳热力有限公司的工作人员也没有跟他说过。

马先生认为，在办理暖气过户手续时，洛阳热力有限公司的工作人员有义务将这个情况告诉他，是工作人员的失误导致了现在的情况，不应因此影响他今冬用热。

洛阳热力有限公司工作人员说，对暖气安装费分批支付的小区，他们在首个采暖期结束后，会在小区张贴暖气安装费余款收费通知及各户的应交明细，已尽到告知义务。“用户暖气费、安装费是否有拖欠，在我们公司的服务大厅和市民之家的窗口都可以查询。用户在过户时提出要查询哪些费用，我们会按照其要求查询，但在买卖二手房时，买卖双方会在相关合同上自行约定暖气安装费等房屋欠款由谁承担的条款，这个情况是我们不知道的。因此，如果用户只提出查暖气费，没提出查其他费用，我们就没有专门给他查询其他费用。”洛阳热力有限公司工作人员说。

该工作人员表示，如果原房主不履行付款义务，洛阳热力有限公司会通过法律途径进行追偿，同时，为确保今冬可正常用热，建议马先生先缴清这笔费用后再向原房主追偿。

业内人士提醒市民，在购买二手房时，为避免买房后出现后遗症，最好到供水、供电、供气、供热、有线电视、宽带等公司核实原房主是否拖欠使用费、安装维修费等费用，并到小区物业公司核查原房主是否拖欠物业费等。此外，买卖双方一定要在合同中明确上述各类费用由哪一方来承担。如果确实存在拖欠费用的情况，且双方合同约定欠费由原房主承担，而原房主拒绝缴清欠款，建议买房者放弃购买。（记者 郭秩铭）