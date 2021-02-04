洛阳今天多云 气温10℃到19℃

今天我市多云，偏北风转偏南风2级到3级，气温10℃到19℃。

昨天，洛阳最高气温18℃，最低气温13℃，虽然气温相比前几日略微下降，但仍算得上是好天气。本周，我国天气舞台“风平浪静”，虽然偶有冷空气侵扰，但它们的实力都不强，北方大部分地区的最高气温都较常年同期偏高，可以说是秋高气爽，体感十分舒适。

多数人喜欢用“秋高气爽”形容秋季的好天气，但“秋高气爽”也有副作用，那就是昼夜温差大。市气象局工程师介绍，秋高气爽这种鲜明的天气特征，可以一分为二进行解释。

先说“秋高”：秋日的天空总让人觉得深邃高远，主要有以下原因：一是经过夏季雨水的洗礼后，空气中的颗粒物沉降效果明显，大气中的尘埃杂质微粒减少，提高了大气的透明度。二是夏季过后，副热带高压开始南撤，整个大气表现为下沉运动，故而少雨多晴，容易出现碧空万里的天气。

再说“气爽”：秋天空气清新、天气凉爽，主要原因有两点：一是白天碧空万里，夜晚的天空也无云层遮盖，地面的热量可以自由散放，再加上此时日渐短夜渐长，白天地面吸收的热量小于夜晚散放的热量，此时地温下降，却又始凉未寒。二是秋季处在高气压控制下，人们呼吸不费劲，自然会有神清气爽的感觉。

为什么秋高气爽的好天气容易造成昼夜温差大呢？

“‘秋高气爽’带来的其中一个结果是晴空辐射增多。”市气象局工程师解释，白天，地面及其附近空气吸收太阳短波辐射而升温；夜间，地面及其附近空气因向外辐射长波而降温。在多云的夜晚，这种长波辐射被云层吸收，云层又分别向上和向下发射长波辐射。向下的辐射部分返回地面，对地面损失的热量进行补偿，这样就像给地面附近空气盖了一层被子，因而气温不会降得太厉害，而晴朗的夜晚少了这层“被子”，地面辐射出去的长波就很少返回，这种辐射降温在晴朗的夜间尤其明显，气温也下降得厉害。所以，秋高气爽的晴朗天气，白天晴空辐射升温让最高气温更高，夜间辐射降温让最低气温更低，一来一去，昼夜温差自然增大。

科普完气象小常识，来看看最新天气预报。据市气象局分析，短期内受高空低槽东移影响，洛阳云系较多，预计今天我市多云，偏北风转偏南风2级到3级，气温10℃到19℃；今天夜里到明天白天多云间阴天，局地有小雨或零星小雨，偏南风2级到3级，气温9℃到19℃。

都说“春捂秋冻”，晚报提醒，眼下昼夜温差较大，白天气温较高时可以适当减少衣服“冻一冻”，促进血液循环、增强抵抗力，但到了晚上气温下降时，就不能再“冻”了，记得及时添衣，防止感冒。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）