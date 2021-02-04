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痴情潘安
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.10.28 08:07

　　走在洛阳街头，养眼的帅哥美女比比皆是。夸一个人长得帅，你会怎么说？“貌比潘安”听说过吧。

　　潘安，是咱洛阳的大名人。他“妙有姿容，好神情”“每行，老妪以果掷之满车”，说他走在洛阳的大街上，整条街的人都为之疯狂，连老妪都拿水果往他车中掷，直到车满了，大家才停手。这就是成语“掷果盈车”的来历。

　　潘安不仅“美姿仪”，还很有才，“总角辩慧，摛藻清艳”，被称为“奇童”，长大以后更是了不得，成了远近闻名的大才子。唐朝才子王勃的名篇《滕王阁》中说“请洒潘江”，是说潘安之才如滔滔江水。

　　更难得的是，潘安这样一位高颜值的大才子，对爱情也很专一，真正做到了“一生一世一双人”。

　　潘安12岁时，便与10岁的杨容姬定亲，杨氏是名儒杨肇的女儿。婚后，二人琴瑟和谐，夫妻情深。可惜，杨氏先于潘安去世。

　　杨氏去世后，亲朋好友都劝潘安续娶，可他不为所动。他就这样守着对杨氏的爱，直到终老。

　　潘安还作了三首有名的《悼亡诗》怀念亡妻。

　　“如彼游川鱼，比目中路析”，潘安的悼亡诗写得情真意切，李商隐说“只有安仁能作诔，何曾宋玉解招魂”，称赞的就是潘安这三首诗。因为潘安，后世将悼亡诗作为专指悼念逝去妻子的诗。

　　说到悼亡诗，很多人会想到元稹的“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君”，或者是苏轼的“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉”，再或者是纳兰性德的“幽窗冷雨一灯孤。料应情尽，还道有情无”。

　　这三个人也都是大才子，元稹看似最爱妻子韦丛，实际上却辜负了她。在韦丛缠绵病榻之际，他正和薛涛打得火热。

　　大名鼎鼎的苏学士，其《江城子》堪称千古第一悼亡之作，他对妻子王弗也是情真意切，但自古才子风流，苏轼也难免俗。除了王弗，苏学士还有朝云、暮云等，身边美女从来就没有断过。

　　说起清朝大才子纳兰性德，他对妻子卢氏很痴情，但他痴情的对象有好几个，卢氏并不是他的唯一。

　　而潘安不一样，杨容姬在世时，他只与她厮守；杨容姬去世后，他孤独终老。虽然潘安的《悼亡诗》不是最动人的，但潘安的痴情是最感人的。
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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