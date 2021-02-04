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美食UP主“盗月社食遇记”来洛阳摆摊卖小吃，引发全网关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.28 08:11
“盗月社食遇记”在洛阳摆摊 （视频截图）

　　近日，视频网站哔哩哔哩(简称B站)上的一则视频，将不少网友的目光带到了洛阳。大家沉浸在洛阳市井的烟火气息中，为城市的文化魅力点赞。

　　今年河洛文化旅游节前，全网粉丝数超过千万的美食领域大V、B站知名UP主“盗月社食遇记”联合市委网信办，到我市知名地标——老城十字街，挑战摆摊售卖风味美食。活动邀请了国家一级面点师朱厘米现场制作美食，洛阳籍UP主杨树梢用家乡话“卖力吆喝”，吸引了不少游客和市民尝鲜。

　　26日，“盗月社食遇记”将记录摆摊过程的视频《UP主摆摊卖夜宵，生意爆满，忙活一晚却血亏1000？》发布后，立刻引来网友“围观”。除了美食，视频还展示了老城十字街上摊主们的日常生活，一个个为生活奋斗打拼的人物，引发网友共鸣，也让大家对古都温馨的烟火气息充满向往。网友南星永耀留言说：“九月刚去，洛阳是一个很美的、历史底蕴深厚的城市，这是一次非常难忘、非常快乐的旅游经历，洛阳真的是一个很nice的地方，非常推荐大家去看看。”

　　“盗月社食遇记”2017年开始在B站更新视频，内容以探寻全国各地的深夜美食和故事为主，其独特的视角、搞笑和温情兼具的视频风格，深受年轻网友喜爱。市委网信办相关负责人介绍，B站是年轻人高度聚集的文化社区和视频平台，本次联合“盗月社食遇记”运用新媒体开展洛阳城市形象宣传介绍，正是看重了该平台“年轻化”的特点，也是瞄准青年网民兴趣点的一次尝试。视频发布后一个小时播放量突破20万，登上B站排行榜，6个小时后播放量超过百万，截至记者发稿时，该视频热度已上升至B站排行榜第二，收到了良好的传播效果。下一步，我市将持续推出类似活动，邀请视频达人等走进洛阳、推介洛阳，为更多年轻人关注洛阳、了解洛阳、爱上洛阳搭建桥梁。(记者 智慧 通讯员 杨柳)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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