做买卖赶早不赶晚。这不，“双11”还没到，众商家已经开始竞相热身，网络直播促销一浪高过一浪。

做买卖赶早不赶晚。这不，“双11”还没到，众商家已经开始竞相热身，网络直播促销一浪高过一浪。

互联网时代，买啥都方便，手机一点，快递到家，银货两讫。古时候没网络，为了做买卖抢生意，商家们使出浑身解数，八仙过海各显神通。

薄利多销，见好就收

东周时期的大富商范蠡，老早就发现了砍价让利的发财之道：薄利多销，见好就收。

洛阳乃东周王城。当时的洛阳是全国的政治、经济、文化中心，政客多，侠客多，门客多，商客也多，摊铺云集，买卖红火。

范蠡是河南人，头脑清醒，有大智慧。相传，他帮卧薪尝胆的越王勾践实现复兴大业之后，辞了官，下海经商，在东周王城洛阳一带做生意。

别人梦想一夜暴富，范蠡则主张薄利多销。由于他的商品物美价廉，人们都爱跟他做生意，久而久之，积少成多，他成了大富商。

后世的商人向范蠡学习生意经，削价促销。《史记》里说，秦汉时期，“贪贾三之，廉贾五之”，贪心的“奸商”高价售卖只能赚三成，厚道的商人低价促销则可赚五成，这叫“贪三廉五”。

俗话说，一口吃不成个胖子，打折促销短期看赚不了多少钱，其实是放长线钓大鱼，图的是长久盈利。

叫卖声声，犹如唱歌

做买卖得会吆喝。今人叫卖靠助力，录好的叫卖声滚动播放，大喇叭从早到晚聒噪不休，反正机器不会累。古人叫卖凭真功夫，全靠人吆喝。

吆喝叫卖，古称“市声”“货声”“吟叫”。

宋代商人善于推销商品，叫卖声很有特点。

河洛地区的汴梁(今开封)、洛阳分别是北宋的东京、西京。北宋京城店铺林立，竞争激烈，商家会吆喝才能抢到生意。摊贩们身经百战，叫卖声比唱歌还好听。

宋代《事物纪原》记载，“京师凡卖一物，必有声韵，其吟哦俱不同，故市人采其声调，闲以词章，以为戏乐也。今盛行于世，又谓之吟叫也。”商家的叫卖声各有韵味，把叫卖的调子填上词，可以当流行歌曲。

清代摊贩的叫卖声也不逊色。《燕京杂记》里说，“京师荷担卖物者，每曼声婉转，动人听闻”“呼卖物者，高唱入云”，小贩的吆喝声比歌声还动听。

也有不会吆喝的，“有发语数十字，而不知其卖何物”，吆喝半天，人家也听不懂他卖的是啥，东西卖不出去也就不足为奇了。

抽奖促销，祝君好运

古代还有关扑、撒暂、红票(赠券)等商家促销方式。

关扑有点儿像现在的抽奖促销、博彩大转盘。商家以待售商品为赌注，与顾客对赌，或是掷飞镖，或是猜铜钱正反，或是套圈儿，倘若顾客赢了，便可免费或以低价拿走商品。

撒暂类似先尝后买：商家在酒楼里向食客兜售商品，大伙儿可以先尝鲜，感觉满意再付钱。

这些促销手段抓住了某些买家贪便宜、好沾光的心理，收效甚佳。

宋代《梦梁录》里说，“大街关扑，如糖蜜糕、灌藕、时新果子、像生花果、鱼鲜猪羊蹄肉……诸般果子及四时景物，预行扑卖，以为赏心乐事之需耳”，商人“沿门歌叫关扑，不论贫富，游玩琳宫梵宇，竟日不绝”。

当时，很多地方的街头巷尾都有商贩“哄”着顾客玩儿关扑，以促销商品。糖蜜糕、瓜果、鱼、猪肉、羊蹄……无论什么商品都可以关扑促销，富人、穷人都吃这一套。

然而，买家没有卖家精。关扑其实是变相赌博，买家为了赢到便宜货，押上兜里所有的钱，最后把裤衩都输光的也不在少数。

大概是被关扑坑害的消费者太多了，官府不得不紧急叫停，公告关扑促销坑害买家、败坏社会风气、扰乱社会秩序，平日里禁止商贩用此手段促销，然而每逢过节，还是有人偷偷玩关扑。

现代商家促销花样翻新，不过万变不离其宗，说到底无非还是古时商人们传下来的这些招数。消费市场雾里看花，祝君买得放心，不被套路。（记者 张丽娜）