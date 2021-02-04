孟津通报2名密接人员行动轨迹

2021年10月26日16:48，洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部接到洛阳市疫情防控指挥部协查函，孟津区杨某、郭某某属于山东省五莲县确诊病例的密接人员，区疾控中心立即开展流行病学调查工作。

洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部关于2名密接人员在孟行动轨迹的通报

(2021年11号)

2021年10月26日16:48，洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部接到洛阳市疫情防控指挥部协查函，孟津区杨某、郭某某属于山东省五莲县确诊病例的密接人员，区疾控中心立即开展流行病学调查工作，调查结果如下：

一、个人基本情况

杨某，男，30岁，现居住在孟津区城关镇。郭某某，男，47岁，现居住在孟津区城关镇。

二、核查情况

2021年10月18日上午杨某、郭某某自洛阳龙门高铁站乘坐G2261次7车厢到徐州东，和山东确诊病例同车厢，被判定为密切接触者。两人10月20日15:40乘坐高铁到达洛阳龙门站，自驾车返孟。杨某10月21-22日驾车到单位上班，午饭均在单位食堂就餐，下班后均返回家中未再外出；10月23日驾车到区人民医院检测核酸，8:25到区人民医院门口后到门诊挂号、缴费(手机支付)后到采样点，大约在8:30离开区医院，8:50到达中兴路庆源王氏牛肉汤刀削面第五分店吃早餐，下午约15:30驾车到区人民医院取核酸检测报告；10月24日—26日杨某在工作单位未外出。郭某某返孟后，曾于10月22日晚9-10点到上店社区西门口路西王老三烧鸡店吃饭。

三、管控及核酸检测情况

10月26日下午杨某、郭某某已经集中隔离实施医学观察，10月23日以来两人3次核酸检测结果均为阴性。

为了您和家人的健康，请与密接人员杨某、郭某某的上述行动轨迹有过交集的人员，及时向居住地所在村(社区)和所在镇(街道)疫情防控机构报备，按要求自觉落实防控责任，主动做核酸检测，并落实居家隔离、居家健康监测等疫情防控措施。若有发热、乏力、干咳、腹泻、嗅(味)觉迟钝或消失等症状，要佩戴一次性医用外科口罩及时就近到发热门诊进行排查和诊疗，就医过程避免乘坐公共交通工具。

针对目前国内多地相继报告新冠肺炎本土确诊病例，在此提醒广大居民群众：截至目前，孟津区尚无确诊病例和疑似病例，请大家不要恐慌，关注官方疫情动态公布，不造谣、不传谣、不信谣。及时主动报备行程，积极配合防控措施；持续关注疫情动态，非必要不前往涉疫地区；遵守防控要求，关注健康码变化；持续增强防护意识，保持卫生习惯；尽早接种新冠疫苗，共筑免疫屏障。

洛阳市孟津区新冠肺炎疫情防控指挥部

2021年10月27日