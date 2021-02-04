请注意！串联供热小区居民申请停暖可这样做

近日，洛龙区鸿儒小区多名居民反映，该小区是串联供热，他们有的人在外地工作，有的人搬到伊滨区居住，这个供热季，家里想申请停暖。物业称，串联供热用户申请停暖，家中如果有人居住，须自行拆除暖气片。

近日，洛龙区鸿儒小区多名居民反映，该小区是串联供热，他们有的人在外地工作，有的人搬到伊滨区居住，这个供热季，家里想申请停暖。物业称，串联供热用户申请停暖，家中如果有人居住，须自行拆除暖气片。

27日，洛报融媒记者从新区热力分公司(简称新区热力)得知，鸿儒小区为非直管小区，即为物业转供小区，不属于新区热力管理，而是由物业代管。居民反映的停暖问题，由物业公司负责解决。

“我们针对不用热住户制定了暖气报停流程，并张贴在小区门口、居民楼单元门口。”洛阳师范学院后勤服务集团物业服务中心工作人员说，根据市发改委相关文件要求，串联式供暖系统的居民用户，若申请不用热，须在供热收费单位的监督下拆除散热器。

该工作人员说，物业公司是鸿儒小区的供热收费单位，有权力监督不用热居民拆除散热器。考虑到人性化管理和服务，该公司对不用热住户分为两种情况进行管理：如果家中有人居住，住户必须自行拆除暖气片；如果家中无人居住，可不拆除暖气片，但是要将暖气片阀门关闭，并对阀门加锁，钥匙交给物业保管，同时，保证一个供热季内家中用水量不超过1吨，用电量不超过3度。

新区热力相关负责人提醒，新区热力所辖直管小区用户如不用暖，不交费即默认本供热季不用暖，可拨打客服热线9618966报停。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 吉怡)