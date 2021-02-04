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跟着晚报读书旅行 这位洛阳老人日子过得倍儿充实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.27 18:45

　　古人云“读万卷书，行万里路”，家住洛阳市西工区的76岁老人荣庆喜有个爱好，就是跟着晚报读书、旅行。从晚报创刊他一直坚持至今，还带动老伴、子女、孙辈加入读晚报的行列。今天下午，在西工区美术馆路荣庆喜老人家里，他饶有兴致地讲述了与晚报相伴27年的故事。

　　订报27年，他和老伴都是晚报“铁粉”

　　“退休前，我在单位负责宣传工作，养成了看报的习惯，那时候还经常给晚报提供新闻线索。”荣庆喜说着，拿出一个硬皮本，里面珍藏着他发表过的文章，落款“晓容”是他的笔名。

　　从1994年《洛阳晚报》创刊至今，荣庆喜一直坚持订晚报、看晚报，老伴在他的带动下，也逐渐成了晚报的“铁粉”。每天早上8点至10点，是老两口的固定读报时间。“这么多年成了习惯，一天不看报，我俩心里都空落落的。”

　　看完当天的晚报，荣庆喜和老伴还会交流看报心得，再把各自感兴趣的内容标上记号，然后剪贴下来，便于随时翻阅。

　　荣庆喜说，他钟爱晚报副刊，《经典洛阳》《三彩风》《娜说河洛》等栏目和版面，都是他喜欢阅读和收藏的，他老伴则爱收集晚报《健康周刊》上的健康知识、锻炼小窍门等。

　　2018年，他们还专门购买了一套《经典洛阳》书籍，在家细细品读。

　　荣庆喜和老伴有个共同爱好，就是喜欢看晚报《旅游周刊》，了解好玩的旅游目的地，制订出游计划。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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