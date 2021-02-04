奔赴灾区做爱心餐的洛阳男子回来啦 又为家乡环卫工做了一顿大锅菜

日前，我们报道了汝阳人赵占胜前往陕西、山西等地，为受灾群众做爱心餐的事情。他在外面待了半个月，目前已经回到老家。在外的日子里做了些啥？回来后还有啥计划？

日前，我们报道了汝阳人赵占胜前往陕西、山西等地，为受灾群众做爱心餐的事情。他在外面待了半个月，目前已经回到老家。在外的日子里做了些啥？回来后还有啥计划？

“我是25日晚上到的家。”27日，41岁的赵占胜言语间仍有一丝疲惫。受持续降雨影响，陕西、山西受灾，本月7日，他独自驾车奔赴一线，为受灾群众和救援人员做爱心餐。

胡辣汤、连汤肉片、卤肉、烩面……赵占胜做的河南特色美食，受到受灾群众一片赞誉。他的事情也引起人民日报和新华社等媒体关注，阿里巴巴天天正能量奖励他5000元正能量奖。赵占胜说，他先在陕西、山西两省的5个县区辗转，待了半个月，中间回来过两次补给物资，做饭用的食材基本是他自掏腰包购买，一共花了3万多元，那5000元奖金也被他用来购买食材。

“能在受灾群众最需要的时候，给他们做一碗热饭，这种感觉很好。”赵占胜说，在外的这段时间，他大多住在车里，有时凌晨四五点起床，忙到晚上11点，用发电机给手机充电，做饭用水从几十公里外拉。条件虽然艰苦，也很累，但他收获了很感动，比如这次他从陕西省渭南市大荔县回来时，一位大姐非要让他带回来20斤冬枣，受水灾影响，大姐家的冬枣几乎绝收。受灾群众很淳朴，也很懂得感恩，看到乡亲们那么热情，他也忍不住落泪。

26日是环卫工人节，赵占胜放弃休息，买来猪肉、丸子、豆腐、白菜、粉条、萝卜等食材，做了满满一大锅爱心大锅菜，邀请家乡约200名环卫工前来吃饭。“每天起早贪黑，环卫工很辛苦。”赵占胜说，他在外边待了那么长时间，趁这次机会也为家乡的环卫工做一顿可口的饭菜。

接下来，赵占胜还有一个计划，即到伊川、嵩县等地为孤寡老人做爱心餐，预计用2个月时间跑遍周边县区。(洛报融媒记者 魏巍)