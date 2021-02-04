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洛阳市见义勇为协会2021年度“99公益日”活动表彰大会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.27 17:34

　　27日，洛阳市见义勇为协会2021年度“99公益日”活动表彰大会召开。洛报融媒记者从会上获悉，今年“99公益日”活动中，洛阳市各级见义勇为协会共收捐款911万余元。

　　今年，洛阳市持续健全完善见义勇为协会组织机构、大力开展人员教育培训、突出宣传英模事迹、救助困难家庭、积极组织募集社会资金，为全市见义勇为事业健康发展注入强大动力。在“99公益日”活动中，全市参与捐款的机关和企事业单位、社区、广大群众累计达94000余人(家)次。

　　2021年度“99公益日”活动优秀组织单位、爱心企业和先进个人名单如下：

　　一、县(区)先进单位(8个)

　　新安县见义勇为协会

　　嵩县见义勇为协会

　　涧西区见义勇为协会

　　洛宁县见义勇为协会

　　宜阳县见义勇为协会

　　汝阳县见义勇为协会

　　栾川县见义勇为协会

　　高新区见义勇为协会

　　二、优秀组织单位(41个)

　　洛阳市中心医院

　　洛阳市东升二中

　　宜阳县教育局

　　宜阳县锦屏镇政府

　　宜阳县盐镇镇政府

　　洛阳龙羽宜电有限公司

　　洛阳中超新材料股份有限公司

　　新安县公安局

　　新安县城关工作站

　　新安县磁涧工作站

　　嵩县见义勇为协会纸房工作站

　　嵩县见义勇为协会德亭工作站

　　嵩县见义勇为协会大章工作站

　　嵩县见义勇为协会木植街工作站

　　中石化洛阳工程有限公司

　　河南大张实业有限公司

　　涧西区见义勇为协会郑州路街道见义勇为工作站

　　涧西区见义勇为协会长春路街道见义勇为工作站

　　洛宁县住房和城乡建设局

　　洛宁县城郊乡人民政府

　　洛宁县底张乡东磨头村

　　洛宁县君龙矿产品贸易有限公司

　　汝阳县教育体育局

　　汝阳县见义勇为协会小店工作站

　　汝阳县见义勇为协会上店工作站

　　洛阳市公安局高新分局

　　洛阳高新技术开发区徐家营街道办事处

　　洛阳高新技术开发区人民法院

　　中钛集团洛阳市裕星化工有限公司

　　栾川县安泰汽车运输有限公司

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　洛阳市公安局孟津分局

　　隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

　　西工区见义勇为协会西工工作站

　　西工区见义勇为协会洛北工作站

　　洛阳市古城机械有限公司

　　中浩德控股集团有限公司

　　伊川县公安局交警大队

　　伊川县见义勇为协会平等乡工作站

　　邙山街道办事处

　　瀍西工作站

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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