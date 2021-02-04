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今年12月底前，洛阳智慧工地监管平台将全面上线运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.27 17:35

　　今年12月底前，洛阳智慧工地监管平台将全面上线运行。

　　27日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳今年冬季扬尘污染防治将加快向智慧化监管转型，在全市推广智慧工地建设，并持续深化专项整治，推动污染防治取得新成效。

　　洛阳市将依托市控尘办现有扬尘污染防治系统平台，在全市工程建设项目工地健全完善“主管部门+平台+项目”智慧化监管体系，纵向贯通市县两级，横向互联监管部门、行业协会，努力实现一网统管、实时监管、精准施管，进一步增强扬尘污染防治、工地安全生产、工程建设质量智慧化监管效能，确保项目工地科学化、信息化、规范化管理水平整体提升。

　　按照计划，今年12月15日前，洛阳各县区要完成本辖区内房屋建筑项目、市政基础设施项目智慧工地建设任务，确保数据实时上传，并与省、市两级平台实时无缝对接。今年12月底前，洛阳市住建部门将逐一对各项目建设工地的智慧化监管情况进行检查验收。凡没有按要求完成智慧化建设任务的，一律停工整顿，限期完成建设任务。

　　今年年底全市智慧工地监管平台全面上线运行后，将联动“洛阳市智慧商砼监管平台”等智慧住建子平台，逐步实现“数据一个库”“监管一张网”，有序推进智慧住建平台功能完善。

　　针对以往秋冬季扬尘污染的重点实施专项整治，是今年该市扬尘防控的另一项重要举措。

　　按照部署，今年洛阳市将开展建筑工地围挡专项整治行动，明确整治标准，实施信息编码，及时拆除到位，还路还绿于民；开展渣土车运输专项整治行动，严查渣土车上高架快速路违法行为，确保渣土运输按照规定的时间、路线进行运输；开展土工布覆盖专项整治行动，督促各县区对劣质土工布进行清理更换，达到防尘降尘效果；开展拆迁工地专项整治行动，原则上秋冬季管控期间不予审批拆迁项目工地，对确需拆除施工的重点民生项目，可由辖区政府逐级向市控尘办提出申请，并报市攻坚办备案，拆迁工地发现扬尘管控部到位的，将按照“查处一起，顶格处罚问责一起”的要求进行处理。

　　在道路扬尘管控方面，洛阳市城市管理、创建等部门将联合执法，深入开展城市清洁行动和新时代爱国卫生运动，按照“全面动员、全员参与、全域覆盖”的要求，加强道路清扫保洁，城市区每月清扫楼顶一次，确保中心城市及各县城降尘量每月每平方公里不高于7吨。(记者 李东慧 通讯员 曹淼亮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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