为让乡亲富起来，宜阳小伙儿回乡种紫薯

金秋时节，紫薯飘香。25日，在宜阳县董王庄乡刘河村紫薯种植基地记者看到，一串串硕大的紫薯“破土而出”，数十名村民分工合作，有的收集包装，有的负责运输，田间地头一派忙碌的丰收喜人景象。

金秋时节，紫薯飘香。25日，在宜阳县董王庄乡刘河村紫薯种植基地记者看到，一串串硕大的紫薯“破土而出”，数十名村民分工合作，有的收集包装，有的负责运输，田间地头一派忙碌的丰收喜人景象。

“我们种植的紫薯，皮质很薄、肉质鲜嫩、营养丰富、水分充足，蒸着吃煮着吃没有筋，味道非常好。”在紫薯种植基地，32岁的许向阳向记者介绍。

2015年，许向阳为助力家乡产业振兴，不顾家人反对，放弃市区经营的广告公司，回到刘河村当了一名农民。

“想为家乡做点实事儿，让乡亲们富起来。”徐向阳说，他来到河南科技大学农学院寻找项目，到山西等与家乡土质情况、气候环境相似的地方了解市场，得知种植紫薯经济效益可观。

2016年，他买回紫薯种在自家的地上试种。出乎他意料的是，紫薯成熟后，口感好，而且紫薯花青素含量高，有美容养颜的功效，深受市场青睐。这更坚定了许向阳种植紫薯的决心。

说干就干。许向阳挨家挨户“推销”紫薯，希望更多的农户加入进来，加大紫薯产量。“起初有四五家农户愿意加入种植紫薯的行业，但我们要做出‘精品薯’，就不能打农药。”他说，为了调动农户积极性，他免费提供薯种，为了鼓励农户不打农药，每亩地奖励农户50元。当年冬天，许向阳兑现承诺，将这些贫困户种的紫薯全部高价收购。