洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为让乡亲富起来，宜阳小伙儿回乡种紫薯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.27 16:53

　　金秋时节，紫薯飘香。25日，在宜阳县董王庄乡刘河村紫薯种植基地记者看到，一串串硕大的紫薯“破土而出”，数十名村民分工合作，有的收集包装，有的负责运输，田间地头一派忙碌的丰收喜人景象。

　　“我们种植的紫薯，皮质很薄、肉质鲜嫩、营养丰富、水分充足，蒸着吃煮着吃没有筋，味道非常好。”在紫薯种植基地，32岁的许向阳向记者介绍。

　　2015年，许向阳为助力家乡产业振兴，不顾家人反对，放弃市区经营的广告公司，回到刘河村当了一名农民。

　　“想为家乡做点实事儿，让乡亲们富起来。”徐向阳说，他来到河南科技大学农学院寻找项目，到山西等与家乡土质情况、气候环境相似的地方了解市场，得知种植紫薯经济效益可观。

　　2016年，他买回紫薯种在自家的地上试种。出乎他意料的是，紫薯成熟后，口感好，而且紫薯花青素含量高，有美容养颜的功效，深受市场青睐。这更坚定了许向阳种植紫薯的决心。

　　说干就干。许向阳挨家挨户“推销”紫薯，希望更多的农户加入进来，加大紫薯产量。“起初有四五家农户愿意加入种植紫薯的行业，但我们要做出‘精品薯’，就不能打农药。”他说，为了调动农户积极性，他免费提供薯种，为了鼓励农户不打农药，每亩地奖励农户50元。当年冬天，许向阳兑现承诺，将这些贫困户种的紫薯全部高价收购。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·别用酒精擦身降温 更别逗小孩子喝酒
  • ·老年人保暖要注意啥？专家为您一一道来
  • ·脂肪瘤患者有疼痛、麻木等症状，应及时就医
    		•
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
    深山藏古村 名叫上徐马
        秋之韵味，莫过于古村落。她美得安静从容，仿佛从存在的那天就是这个模样。片石砖木，烟火人家，尽显诗意，...
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
  • ·只知道陆浑水库？ 陆浑村也有看头
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
  • · 洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    • 精彩图片
    嵩县陆浑镇陆浑村：文...
    洛宁“80后”返乡创业...
    汝阳县高庄村：富硒花...
    2800余尾大鲵放流栾川...
    精彩热帖

    秋来叶红黄

    秋天的品味

    狗尾巴草

    帆船赛掠影
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605