垃圾分类“走”下去 文明社区“靓”起来【视频】

“我的积分够了，今天打算来换礼品。”27日上午，洛阳市涧西区南峰园小区67岁老人丛梅芳提着一摞纸箱，来到小区内的垃圾分类智能处置柜前，熟练地进行了刷卡、选择、查询、确认等一系列操作，没两分钟，她手中的纸箱就作为可回首垃圾完成了分拣，与此同时，系统后台也已完成纸箱称重，并折合为相应的积分返至她的垃圾分类智能卡中。

“我的积分够了，今天打算来换礼品。”27日上午，洛阳市涧西区南峰园小区67岁老人丛梅芳提着一摞纸箱，来到小区内的垃圾分类智能处置柜前，熟练地进行了刷卡、选择、查询、确认等一系列操作，没两分钟，她手中的纸箱就作为可回首垃圾完成了分拣，与此同时，系统后台也已完成纸箱称重，并折合为相应的积分返至她的垃圾分类智能卡中。

“用垃圾能换生活日用品，划算！”丛梅芳一边在垃圾分类智能处置柜的礼品兑换区操作，一边笑着说，南峰园虽说是老旧小区，但随着社区亮化升级、分类垃圾智能设备入驻等创建项目的开展，现在“老小区”展现“新风貌”，“我们这些老住户住得越来越得劲儿！”

便利的生活离不开惠民的服务。南峰社区党委书记王珂珂介绍，社区环境越来越好离不开文明创建分包单位的支持，“垃圾分类智能处置柜在我们小区的落地，就是涧西区审计局帮助我们直接和商家对接的”。

除了推进环保设备走进社区居民的日常生活，涧西区审计局还发挥自身省级文明单位的优势，在南峰社区开展垃圾分类入户宣传。截至目前，入户宣传已覆盖南峰社区2250户住户。

涧西区审计局副局长曹卫华说，今年以来，他们积极与南峰社区结对帮创，抓住人民群众关心的堵点、难点和痛点问题，以审计角度助推民生实事项目落地为切入点，围绕群众最关心、最直接、最现实的需求，将志愿服务精准、高效地送到基层，融入群众生活，推动新时代文明实践走深走实。同时，涧西区审计局还充分发挥文明单位在文明城市创建中的示范引领作用，发挥政策跟踪审计的优势，从推进城市垃圾分类、保障性安居工程、老旧小区提升改造等政策落地见效的实际出发，开展面对面的志愿服务活动，打通政策落实的“最后一公里”，助力共建美好洛阳。(记者 王若馨 文/图/视频)