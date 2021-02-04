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男童被电动车撞倒受伤流血 洛阳城管开巡逻车送其就医
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.27 16:54

　　“我们帮了一点小忙，孩子无大碍就好。”27日，洛阳市老城区城市管理局执法大队队员赵培辰说，一个三四岁的男童被电动车撞倒，额头受伤流血，他们的巡逻车“秒变”救护车，送孩子到医院包扎。

　　21日下午5点多，赵培辰与3名同事沿辖区玉屏路巡逻，马路对面一阵动静引起大家的关注。“对面是一家幼儿园，一个男童放学过马路时被一个骑电动车的男子撞倒了。”赵培辰说，他们跑过去查看，倒地男童有三四岁，左侧眉毛上方有一道口子，血流不止，孩子哭闹得厉害，接孩子的女子吓得不知所措。

　　赵培辰与同事初步了解，家长不在现场，那名女子是男童的邻居，过来接自家的孩子和男童。附近有一家社区医院，他抱起孩子上车，带着孩子和邻居往医院赶，一名同事留在现场协调。

　　“孩子的伤口比较深，我们用纸巾帮孩子止血。”赵培辰说，好在医院距离事发地不远，他们仅用时四五分钟，就将孩子送到地方。随后，他们找来医护人员，为孩子清理伤口、包扎。其间，家长闻讯到达医院，对他们的帮助表示感谢。(记者 魏巍)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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