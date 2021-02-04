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空竹球比赛：技巧与智慧并存
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.27 15:14

　　旋转加速，抖手，抛出……空竹在空中划过一道弧线，跃过橫网，落入对方半场。对面选手迅速挥起空竹杖，用绳子轻巧地接住空竹，再次加速后，回抛过去……

　　27日，在洛阳市体育中心田径场，洛阳市第十届少数民族传统体育运动会空竹球比赛紧张举行，选手们精彩的技艺，赢得现场人员阵阵喝彩。

　　据介绍，空竹球比赛是把空竹当做一种“球”进行比赛，需要抖空竹的技巧，杂技般的现场表现，同时融入了比赛的对抗性元素。其比赛规则有些类似羽毛球。

　　隔着球网，选手们站在各自半场，采取对角发球。发球时，脚不能越过中线，球不能碰到橫网以及两侧立柱。出球的时候，双手高度不能超过肩膀。发球或者接球的时候，盘球动作(双手用空竹杖上下抖动来加速)不能超过6次。比赛每局11分，采取五局三胜或者三局两胜赛制。

　　记者在现场看到，这项比赛的技巧性很强，选手们时而背对球网，飞奔至底线救球，反向接球后，顺势一抖，就让空竹180度调头，飞向对手。在网前截击时，面对来球，选手轻轻一卸，再迅速甩臂，一样可以起到借力打力的效果，颇有些太极拳的味道。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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