不断交上让乡亲们过好光景的好答卷

治国有常，而利民为本。习近平总书记在陕西省榆林市考察时强调，让乡亲们过好光景，是我们党始终不渝的初心使命，共产党就要把这件事情干好，不断交上好答卷。全党全国全社会都要大力弘扬脱贫攻坚精神，奋发图强、自力更生，不断夺取全面建设社会主义现代化国家新的更大胜利。

治国有常，而利民为本。

习近平总书记在陕西省榆林市考察时强调，让乡亲们过好光景，是我们党始终不渝的初心使命，共产党就要把这件事情干好，不断交上好答卷。全党全国全社会都要大力弘扬脱贫攻坚精神，奋发图强、自力更生，不断夺取全面建设社会主义现代化国家新的更大胜利。

从“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，到“让人民生活幸福是‘国之大者’”，从“不惜一切代价”救治新冠肺炎患者，到“一个也不能少”如期打赢脱贫攻坚战，一以贯之的，是以习近平同志为核心的党中央团结带领中国人民不断为美好生活而奋斗的初心使命。江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心。广大党员、干部要始终不渝牢记让乡亲们过好光景的初心使命，以实际行动在新征程中不断交上好答卷。

不断交上好答卷，就要永记初心使命。习近平总书记强调，“不忘初心、牢记使命不是一阵子的事，而是一辈子的事”。从解决温饱问题到全面建成小康社会，从脱贫攻坚到乡村振兴，从坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念到全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展，让乡亲们过好光景的初心使命，如源远流长的清泉，不停滋润着人民群众的心田。广大党员、干部要不断交上让乡亲们过好光景的好答卷，就要始终坚守党全心全意为人民服务的根本宗旨，一辈子恪守初心，一辈子牢记使命，做到生命不息，为乡亲们过好光景的努力和奋斗就不停止。社会在发展，时代在进步，人民对美好生活的需求也在日益增长。任何满足于眼前的、暂时的好光景、好日子，都是不可取的，唯有一辈子牢记初心使命，时刻把人民群众的切身利益放在第一位，才能不断增进民生福祉，不断让乡亲们过好光景，不断实现人民群众对美好生活的向往。

不断交上好答卷，就要积极增强本领。被习近平总书记点赞的廖俊波同志，生前担任政和县委书记时，时任副县长的苏久勤向廖俊波汇报电商产业发展思路，当时政和懂电商的干部不多，但廖俊波十分专业。原来，廖俊波早已为发展电商产业做好了知识储备。他委托电商从业者帮自己购买专业书籍自学;去淘宝卖家的工作室学习网店经营;向阿里巴巴农村淘宝事业部、国际事务部人士虚心请教……因此，他主持制定的电商产业发展政策，在行业专家看来，具有前瞻性和指导性。2014年、2015年，政和连续两年进入阿里巴巴“电商百强县”。同事说，“在产业谋划、项目建设上，他是个专家、高手，是一位连水泥标号都看得懂、连土方量都算得出的领导。”女儿廖质琪说父亲经常说：“现在科技发展太快了，我要活到老学到老。”在整理父亲的遗物时，她发现，父亲最近在看的书，竟然是她放在家里的环境工程专业的教科书。“有成事的真本领”是习近平总书记对广大干部的殷切期望。党员、干部不断交上让乡亲们过好光景的好答卷，就积极增强带领群众过好光景的本领，像廖俊波一样，积极学习新知识，主动提升自我，以会干事、干成事的过硬本领，带领人民群众走上幸福路，让乡亲们过上好光景。

不断交上好答卷，就要勇于克服困难。世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远。要取得超人的成绩，必须付出超人的汗水。同样，不断让乡亲们过好光景，就要不断付出更辛勤的劳动，挥洒更多的汗水。面对“全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚“，面对“解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距、实现人的全面发展和全体人民共同富裕仍然任重道远”，面对新冠肺炎疫情加速了百年未有之大变局和越来越多的逆风逆水的外部环境，要不断满足人民群众对美好生活的需求，不断让乡亲们过好光景，广大党员、干部就要树立迎难而上、勇挑重担的意识，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩，像焦裕禄那样：“拼上老命干一场，决心改变兰考面貌”，像谷文昌那样：“不治服风沙，就让风沙把我埋掉”，以敢叫日月换新天的斗志，踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发，再不断战胜各种困难中，书写让人民群众过上幸福生活的优秀答卷。(偃师区委组织部 李红卫)②