考前14天开始准备！参加2021下半年教师资格考试的考生请注意

为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，保障教师资格考试(笔试)平稳有序进行，10月27日，河南省招生办公室发布了2021年下半年教师资格考试(笔试)应考防疫须知。

2021年下半年河南省教师资格考试（笔试）应考防疫须知

为保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康，保障教师资格考试(笔试)平稳有序进行，10月27日，河南省招生办公室发布了2021年下半年教师资格考试(笔试)应考防疫须知，要求如下：

一、考生需于考前14天提前通过支付宝搜索“豫事办”下载“河南健康码”，如实填写个人信息，持续关注健康码的状态，保持健康码绿码状态。考生从考前14天开始，须自觉测量每日体温，进行自我健康状况监测。考生须主动配合考点其他防疫措施等，不准瞒报、漏报。

二、考生应按照常态化疫情防控要求，注意个人卫生和防护，避免有违健康、防疫的一切活动，考生若出现发热、乏力、咳嗽、呼吸困难、腹泻等症状，应立即到所在地医疗机构就医，如决定继续参加考试的，须由考点所在地的招生考试机构，会同当地疫情防控部门对考生情况进行研判。

三、鉴于目前疫情发展态势，考生须持续关注河南省招生办公室官网、参加考试所在考区招生考试机构官网，了解最新应考防疫要求，特别关注本考区是否需要持核酸检测阴性报告参加考试。

四、如考生为新冠肺炎确诊病例、无症状感染者，或在观察期的疑似患者、确诊病例密切接触者，或治愈未超过14天的病例、不能排除感染可能的发热患者，不得参加本次考试。

五、考试当天，考生应提前规划好出行时间和路线，前往考点途中做好自我防护。建议考生尽量乘坐私家车、步行、骑自行车赴考点。如考生乘坐出租车或网约车赴考点时,在后排落座并全程佩戴口罩。如考生乘坐公共交通工具赴考点，全程佩戴口罩，可佩戴一次性手套，途中尽量避免用手接触其他物品，与周围乘客尽可能保持安全距离，下车后应及时做好手卫生。

六、考生进入考点时，必须佩戴口罩，接受体温检测，出示河南健康码，显示“绿码”且体温检测低于37.3℃者方可入内。来自国内疫情中、高风险地区的考生，须出示48小时内新冠病毒核酸检测阴性证明。如体温检测时达到或高于37.3℃时，应服从现场工作人员管理及疫情防控安排，不得在考点内随意走动。等候期间，应尽量与他人保持1米以上距离，避免近距离接触和交流。体温复检仍异常的考生可选择放弃考试，或听从考试工作人员安排进入备用隔离考场考试。

七、考生进入考点后，须听从考点工作人员指挥，在指定区域等候进入考场，考生自备口罩不得带入考场。入场身份核验后，考生须佩戴统一发放的口罩，考试期间考生应全程佩戴口罩。

八、考生在考试期间出现发热、咳嗽等症状，应立即向考点工作人员报告，由考点分管防疫工作的负责人进行研判处理。

九、考试结束后，按照考场、考点工作人员安排有序离开。备用隔离考场考生当场考试结束后配合当地疾控部门处理。

(来源：河南省招生办公室)

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