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跨界融合 换道领跑 在洛阳文化旅游融合发展中昂起龙头——访龙门园区党工委书记、管委会主任张向阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.27 08:59

　　“市第十二次党代会站位高远、放眼全局，擘画了洛阳未来发展的壮丽蓝图，彰显了积极的创新思维和坚定的改革信心，为龙门园区建设发展提供了重要遵循。”近日，龙门园区党工委书记、管委会主任张向阳在接受记者专访时表示，龙门园区作为全市乃至全省的文旅龙头，将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，坚持创新引领，厚植市场理念，为推进洛阳文化旅游融合发展昂起龙头、做强示范。

　　深学细悟明方向。龙门园区利用党工委扩大会、中层干部谈感受谋发展活动等，充分发挥领导干部带头学作用，示范引领基层党组织结合工作实际认真学、对照学。同时，充分运用视频等新媒体方式，多角度、多层次阐释市党代会精神，把市党代会精神传递到千家万户。

　　创新思维谋突破。以观念创新为切入点，厘清政府与市场边界，坚持市场运营导向，围绕“四区一核两山一环”发展布局，分别邀请专家团队对四大片区进行实地考察、精准谋划、高位打造，构建文旅文创融合发展“大龙门”格局。以国企改革为抓手，增强龙门文创、龙门建投等区属国有企业核心竞争力，打造洛阳文创产业发展的旗舰劲旅。以招商引资为支点，撬动吸引珠三角地区具有国际化视野、专业化水准的大型优质企业资源，加强与珠海大横琴集团在文旅产业招商、旅游度假、休闲旅游体验、IP文创开发、康养、研学、职业技能培训等领域的深度合作。

　　创意引领强品牌。强化创意引领，持续放大《龙门金刚》炸裂出圈效应，加强与清华大学艺术博物馆合作，合力打造好“龙门奇妙物”文创品牌。紧抓国风热潮，继续打造“夜叉”“飞天”等形象，形成龙门IP矩阵。对标迪士尼，以百集原创动漫《龙门奇妙境》为突破口，打造世界级文创IP。深化与河南广电“融媒+文创”合作，打造“文创+民宿+品牌形象店+创意”的系列产品，真正以创意抓住游客眼球，留住游客脚步，用龙门创意抢占文旅融合“新风口”。

　　富民导向促振兴。把实施乡村振兴战略作为现代化建设的重中之重，加强农村低收入人口常态化帮扶。深入推进“三清两建”工作，实现村级资产、资源账目清、群众明，打开乡村治理新局面。进一步盘活乡村资源，全力抓好乡村运营，推动农民增收致富，确保乡村振兴开好局、起好步。

　　张向阳表示，龙门园区将进一步拓宽视野、转变观念、加压奋进，引领洛阳文旅融合高质量发展，为建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出龙门贡献。（记者 李冰 通讯员 张小影）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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