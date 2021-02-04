洛阳完善支持青年就业创业政策体系 鼓励青年人竞相创新创业

“通过在就业社群内进行交流，我打算瞄准智能制造业方向，留在洛阳就业或创业。”近日，洛阳理工学院智能制造学院大四学生王一雯，结合自己的毕业规划向就业辅导老师寻求进一步指导。

“通过在就业社群内进行交流，我打算瞄准智能制造业方向，留在洛阳就业或创业。”近日，洛阳理工学院智能制造学院大四学生王一雯，结合自己的毕业规划向就业辅导老师寻求进一步指导。

王一雯所说的就业社群，是洛阳理工学院近期专门针对毕业生推出的就业服务。“为尽可能了解毕业生的想法，我们面向2022届毕业生进行了就业意向问卷调查，根据问卷反映出的学生就业目标模糊等情况，建立了建材大类、服务行业、智能制造、基层就业等不同社群，点对点为大家定向推送本地就业信息。”该校主管就业的副校长丁梧秀表示，要留住最有创造力的青年人才，为他们提供更多的就业选择和更广阔的创业平台尤为重要。

在学生们身边，就有一个优质创业平台——洛阳理工学院大学科技园。作为国家级的大学科技园，其先后获批“国家级众创空间”“河南省科技企业孵化器”等18个科技服务平台，成为推动学校科技成果转化的主要窗口。近年，这里持续吸引外地青年企业家进驻，也留住了大批毕业青年人才，企业法人代表年龄均在35岁以下。

当前，全市上下正瞄准在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌这一目标奋力前进，洛阳比以往任何时候更加需要人才、更加渴望人才。市第十二次党代会提出，要建好用好大学生实训基地、青年众创空间、青年创业园等平台，完善支持青年就业创业的政策体系，让青年人竞相创新创业。

“我们将继续发挥好洛阳理工学院大学科技园作用，让这一平台吸引更多青年学子留洛。”洛阳理工学院校长张锐表示，学校将坚持“服务行业、服务地方经济”的办学定位，广泛对接社会资源、挖掘就业机会，推动更多毕业生了解洛阳、热爱洛阳、建设洛阳。

建设青年友好型城市，引才聚才是“重头戏”。小到暖心贴心的生活补助、租房补贴，大到诚意满满的购房安置、融资保障……这些精准务实的政策、无微不至的服务，正不断完善我市的人才服务链条，汇聚成面向全球的引才“强磁场”。

前不久，瀍河区推出“就业引人”政策，并提出“青年优先发展”理念，把服务青年与促进青年成长成才紧密结合，搭建青年建功平台，让更多青年人才体面工作，为城市发展贡献力量。同时，该区提供优厚的人才招引政策，畅通青年人才引进“绿色通道”，解决青年人“想不想来、敢不敢来、愿不愿来、留不留得住”的问题。

为加快培养一支具有较强创新能力的博士后青年人才队伍，我市在全省18个地市中，第一个出台了博士后专项支持政策——《洛阳市加强博士后工作培养高层次创新型青年人才实施办法》。该办法从平台建设、考核评估、职称评定、人才编制、生活补贴等方面为企事业单位引才育才提供最大支持，为博士后安心科研提供最全保障。按照该办法，全职在站博士后研究人员享受生活补贴10万元；博士后研究人员出站留洛(来洛)工作并落户，且在洛阳市缴纳社会保险的，一次性奖励安家经费20万元。

在刚刚举行的第四届中国·河南招才引智创新发展大会上，完善的人才支持政策和青年友好型城市建设，吸引众多青年人才将目光投向洛阳。更加关注青年的特点、青年的需求、青年的体验，洛阳正着力提升城市功能品质与青年人的契合度，吸引更多青年人与洛阳一起成长、共赢未来。（记者 智慧）