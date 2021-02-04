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洛阳今天阴天局地有零星小雨 气温10℃到19℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.27 08:37

　　深秋的洛阳晴多雨少，天高云淡，秋风吹红了树叶，带来醉人秋景。

　　昨天，洛阳最高气温21℃，极为舒适，今明两天，气温虽然变化不大，但受浅槽东移影响，洛阳上空云系会比前几日多些。具体来说，今天白天我市阴天，局地有零星小雨，偏北风3级左右，气温10℃到19℃；今天夜里到明天白天多云到晴天，偏东风2级到3级，最低气温10℃，最高气温18℃到20℃。

　　昨天，中国天气网推出最新全国季节分布图。从图上看，目前，我国季节版图上的冬天区域已经超过秋天，秋季版图前沿已推进至华南南部。其中，西北地区大部、内蒙古、东北大部已进入冬季，华北一带秋冬季节正在转换。河南大部地区仍是秋季，只有西部小范围局地进入冬季。

　　中国天气网气象分析师介绍，今年入秋进程具有前期慢、后期快的特点。前期我国南方“秋老虎”厉害，南方大部入秋进程偏晚。进入10月中旬，我国冷空气活动频繁，尤其是14日至17日的强冷空气过程，导致我国多地气温跳水，加快了入秋进程，将秋季前沿推进至江南南部、华南北部。10月下旬冷空气发力，不仅频繁造访，甚至翻过南岭，影响华南一带，导致气温显著偏低。

　　秋是慢入的，但冷是突然的。随着气温逐日下降，冬天的版图正在逐步扩展，气象部门提醒，这个季节昼夜温差拉大，要注意脚部和胃部保暖，加强锻炼，做好御寒准备，预防感冒。(记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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